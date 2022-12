El CN Manresa Fibracat perd contra el GEiEG un partit molt igualat (4-6)

Fitxa tècnica

- CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou, N Gatell, B Yerro, A Toribio, M Piqué, C Gonzalez 1, N Serracanta, J César, G Vadillo 2, I Peirón 1.

- GEiEG: C de la Torre, M Roger 1, N Brugada, J Codina, L Font 1, G Font 1, E Sudria 1, S Font, M Franco, A Saavedra, E Estalella 2, E Molina.

- Arbitratge a càrrec de Muntaner i Gómez.

- Parcials: 2-2, 1-0, 0-2 i 1-2.



Elha perdut aquest dissabte un partit molt igualat contra elgironí per 4-6. El primer quart ha finalitzat amb empat a dos gols. Han estrenat el marcador les visitants, per empataren transformar una jugada en superioritat numèrica. Estalella tornava a avançar les del GEiEG, i empatava de nou per a les bagenques. La mateixa Vadillo ha anotat l'únic gol del segon període, un gol que ha permès a les dearribar a la meitat del partit per davant en el marcador.En el tercer quart, les amfitriones han pagat car no transformar lesque han disposat. Per contra, les gironines han donat un tomb al marcador i s'han posat 3-4 en el marcador a falta de l'últim quart.Tot estava per decidir. Un nou gol gironí a l'inici del quart posava en avantatge de dos gols al GEiEG. Ben aviat han escurçat la distància les locals, amb un gol de. Ambdós equips han lluitat per un gol que els permetés puntuar i finalment ha estat el GEiEG qui ha anotat un gol, que ha sentenciat el partit.