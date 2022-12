UManresa patrocinarà aquesta temporada el Club Atlètic Manresa

Un nou compromís amb l'esport local

Laha signat un conveni amb ela través del qual es compromet a donar suport econòmic a l'entitat esportiva. La signatura de l'acord l'han fet aquest divendres, el president del Club Atlètic Manresa,, i el director general de la Fundació Universitària del Bages,. Com a contraprestació pel suport, els atletes del blub lluiran la marca d'UManresa a la samarreta d'entrenament.El conveni, d'un any de durada, inclou, entre d'altres acords, que la Universitat farà unade suport a la temporada 2022-2023, que es complementa ambper als esportistes del club als serveis de fisioteràpia, podologia i logopèdia de la(CU+). L'acord preveu també la realització d'exploracions biomecàniques de podologia als atletes cadets de primer any del club.A més de lluir el nom i el logo de la Universitat a la samarreta d'entrenament, el Club Atlètic Manresadel Congost per a la imatge de la marca universitària, i en farà difusió al web de l'entitat i a les publicacions que facin a les xarxes socials.Amb la signatura d'aquest conveni, el Club Atlètic Manresa se suma alque reben el suport de la Universitat. En aquests moments, la institució dona suport al Club Natació Manresa, FC Pirinaica, el Club Gimnàstic Manresa, al Club Bàsquet Artés, el Manresa Fubtbol Sala, el Centre d'Esports Manresa, el Club de Bàsquet Castellet, el Club de Rugby Manresa, el Bàsquet Manresa, el Vòlei Manresa, al Pavelló del Paidós, a Tot Pàdel de Castellgalí i al Club Bàsquet Femení.A més d'aquests ajuts, UManresa també ha fet suport a, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per Manresa o el partit de waterpolo que va enfrontar les seleccions femenines de Catalunya i dels EUA.