El solar de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra es convertirà en el nou pulmó verd de Sant Fruitós

El solar que va deixar buit l'enderroc de ladel'any 2015, es convertirà en unaque vol ser un nou punt de trobada per als veïns del municipi. En aquest espai, l'Ajuntament hi ha projectat una gran plaça verda on hi haurà gran presència d'per tal de convertir-lo en el pulmó verd del centre del municipi.L'espai comptarà amb diferents recorreguts interns per al passeig, on també s'ubicarà mobiliari per al descans i una font d'ús públic. La urbanització d'aquest espai crearà un nou recorregut que connectarà amb el, a través de l'espai lliure del costat del futur. La vegetació i la jardineria seran molt presents en aquest espai, ja que faran de barrera natural entre les diferents zones i alhora crearan espais d'ombra.Per als infants, s'hi instal·laran diversos, en funció de les franges d'edat a qui van dirigits, i es farà ús delde l'espai per a la instal·lació d'una zona de tobogans, integrant-los d'aquesta manera amb la vegetació.El desnivell natural també s'aprofitarà per a la creació d'unes, que permetran que, a banda de fer-ne ús de forma natural pels usuaris, s'hi puguin celebrar actes diversos amb la participació del públic.Aquest espai de grans dimensions, es troba ubicat al centre del municipi, i a tocar dels equipaments de la, l'i el nou CAP i en consonància s'ha projectat una zona saludable i accessible per a tothom. En aquest sentit, en el mur de l'antiga fàbrica que limita amb el centre residencial, s'hi faran unes noves obertures per tal que els usuaris tinguin connexió visual amb l'espai.Paral·lelament, el projecte també preveuque queden de l'emblemàtica, com són la porta d'accés i un petit edifici.Per tal de facilitar als veïns de la zona l'aparcament en aquest punt del municipi, s'habilitarà unal carrer Jaume Balmes, proper a la zona, que es preveu que entrarà en funcionament abans que s'iniciïn els treballs del nou parc.Aquest divendres els veïns del municipi han pogut conèixer de primera mà aquest projecte en una reunió informativa on l'alcaldessa del municipi,, i el regidor d'urbanisme,, els han explicat els detalls de la iniciativa.