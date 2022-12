Manresa En Comú Podem presenta la campanya «Si vius aquí, vota aquí»

ha presentat la campanya Si vius aquí, vota aquí, que té per objectiu informar ladel municipi, amb dret a vot, què ha de fer per votar en les pròximesLa formació, a més, demana a l'que compleixi amb la moció que els obliga a promoure i informar dela les municipals a les persones estrangeres de la UE o de països amb acord de reciprocitat.Segons ha indicat la formació política, a partir de les dades de l', actualment hi ha unes 15.000 persones estrangeres que viuen a Manresa, moltes d'elles amb dret a vot, ja que la llei estableix que les persones de lao provinents de països amb els quals l'Estat espanyol té untenen dret a exercir el seu dret a vot, inscrivint-se en elEls països que tenen acord de reciprocitat amb l'Estat espanyol són Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago i Xile. La diferència entre els electors amb nacionalitat espanyola és que les persones d'un país amb acord de reciprocitaten el cens electoral en cada elecció.La campanya, la faran a través de les xarxes i tambéSi vius aquí, vota aquí, entre els col·lectius estrangers, on s'explica què han de fer els veïns estrangers que viuen a Manresa per inscriure's al cens electoral i recorden que l'Ajuntament de Manresa té aprovada una moció des del 2019 "que l'obliga ai a fer campanyes amb aquest objectiu".Manresa En Comú Podem demana "que s'hi posin ja", afegint al web municipal tota la informació referent al dret a vot i fent una campanya informativa al respecte, perquè elacaba el 15 de gener per lesi el 30 del mateix mes per a les comunitàries., portaveu de la formació política, ha assenyalat la importància de poder comptar per "sumar ciutadania i construir ciutat" amb els manresans estrangers, i també considera que "el, no hauria d’estar lligat a la nacionalitat i sí a tenir en compte que si paguen impostos a la ciutat, també tenen dret a participar i a decidir políticament en les eleccions municipals" i rebla "si vius a Manresa, vota a Manresa i decideix com la resta, la Manresa que vols".