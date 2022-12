La CUP Catalunya Central engega motors per a les municipals amb la diputada Eulàlia Reguant

Laha desplegat la seva proposta política municipalista aquest divendres aemmarcada en la campanya Un país en marxa, una gira arreu dels Països Catalans on laes troba amb militants i simpatitzants del territori per posar sobre la taula i debatre les línies mestres pels propers mesos.La diputada de la CUP al Parlamentha destacat que aquesta gira vol "conèixer què passa arreu i construir una alternativa que trenqui amb la frustració que hi ha en clau nacional". Per aquest motiu ha instat als presents a "no defallir, ja que cal gent que lluiti".En aquest sentit, el membre del Secretariat Nacional de la CUP,, ha assegurat que l'objectiu és "esperonar a la gent a seguir lluitant per aconseguir que els recursos necessaris per millorar la vida de les persones estiguin a les seves mans".Per tot això, la formació política proposa tres grans eixos: la, eixamplar drets per, i"fortes i conscients" per trobar l'equilibri entre la institució, els moviments popular i els veïns. Una proposta que, segons Lucchetti, "és l'eina que permet anar a l'arrel i donar sentit a la lluita institucional".Lucchetti també ha posat en valor que laja és un exemple de, i que "cal seguir fent aquesta tasca, més i millor". I és que el Bages és pionera en projectes de, com el circuit deo el primer obrador compartit d'horta impulsat a Artés, així com en lluites liderades pels moviments populars com eli elLa portaveu del Secretariat Nacional de la CUP,, ha destacat que malgrat el context d'inflació actual "hi ha una alternativa possible". Així, Sirvent aposta per "organitzar lai formular propostes compartides per lluitar-les al carrer", ja que "quan la gent es coordina és quan s'avança en el procés dei la".La portaveu també ha recordat que, malgrat que la resta de partits polítics els etiqueten de ser "els del no a tot", "la CUP és la del no a projectes que malmeten el territori i que ens han portat on estem ara, i la del sí a la defensa dels serveis públics de qualitat i a la gestió pública dels drets socials".