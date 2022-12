Alícia Buil presentarà dilluns a Manresa l'espectacle cancel·lat durant la Fira Mediterrània

L'espectacle Memòria sota l'aigua, d', que havia de formar part de la programació de la darrera edició de, però que es va haver de cancel·lar per motius aliens a l'organització, finalment es podrà veure aquest dilluns 5 de desembre a les 11 del matí alL'actuació forma part delde la Fira, l'oferta adreçada a les escoles de la comarca, i tindrà lloc en el marc de la primera edició delper ser gaudits per alumnes d'escoles i instituts, de la(PAC). A la sessió de dilluns hi assistiran 86 alumnes de 5è i 6è de l'deLa proposta d'Alícia Buil ret homenatge als habitants dels pobles que resten sota l'aigua degut a la proliferació de. Ho fa amb un llenguatge poètic i barrejant. L'objectiu és donar veu a la tradició i la memòria històrica però amb una estètica i uns llenguatges contemporanis. L'espectacle compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament d'Ainsa-Sobrarbre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i Passatge Insòlit.El circuit Anem al carrer! s'ha dut a terme a tot el territori durant el primer trimestre del calendari lectiu d'escoles i instituts. Els objectius d'aquesta iniciativa de la PAC, entitat que agrupa festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació, són crear unper tal d'apropar-les a alumnes d'escoles i institut, crear nous públic i hàbits culturals en aquest sector de la població, establir el carrer com a espai on gaudir de la cultura, donar visibilitat als valors socials de les arts de carrer (com la democratització cultural, la cohesió social i l'esperit crític), explicar la diversitat de formats de les arts de carrer i donar visibilitat a l'activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya.L'actuació de Manresa tancarà l'edició d'enguany. Els esdeveniments de la PAC que s'han adherit a aquesta primera edició de l'Anem al carrer! Són el, el, la, la