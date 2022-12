El CN Manresa puja un 6% les quotes dels socis en una assemblea plàcida

L'auditori delde Manresa va acollir l'assemblea del, que va aplegar una vintena de socis que es van mostrar d'acord amb el que presentava la Junta Directiva de l'entitat.En la introducció, la presidenta,, va destacar que aquesta temporada serà la primera en què l'exercici serà sencer, sense problemes de pandèmia. Dels compromisos que la junta va agafar en la darrera assemblea, només ha quedat per fer la. També es va felicitar d'haver fet la presentació dels equips , celebració que considera important per poder unir en un sol lloc i dia les quatre seccions de club, natació, waterpolo, natació artística i triatló. Amb aquest acte s'aconsegueix que els esportistes "és coneguin i què millor que fer-ho amb les graderies plenes de familiars i compartint una bona estona".Després, va ser el torn de la. L'exercici 2021-22 s'ha tancat amb un resultat negatiu, provocat per l'i una baixada del nombre d'esportistes. En aquest capítol, la presidenta va destacar les aportacions dels patrocinadors i el recolzament de l'Ajuntament, i que, a hores d'ara, el club no deu res a ningú. El tancament es va aprovar per unanimitat.El pressupost per a l'exercici 2022-23, recupera esportistes i renova el suport dels sponsors, però l', amb pujada de preus, i l'increment delque s'ha d'aplicar als treballadors, faria que es tanqués amb un. Per evitar-ho, la junta directiva va proposar unque es va aprovar amb una sola abstenció entre els presents.La memòria esportiva va mostrar una bona salut dels equips de competició. Endestaca la presencia en moltes competicions, amb èxits importants dels màsters i el retorn als campionats estatals, després de molt de temps, dels nedadors/es del club.En, el seu responsable,, va presentar les classificacions dels equips en els campionats catalans, força meritòries i que semblen encaminar el club cap "a un retorn als llocs que li pertoquen per història". Va explicar l'adeu d'un dels entrenadors més estimats del club, Ángel Peirón, al que agraí la seva tasca, així com el de Jordi Serracanta, que s'ha fet càrrec de la presidència del Bàsquet Manresa. Partint d'aquestes dues absències, va explicar la nova estructura tècnica per aquesta temporada, amb la incorporació de David Torilo com a entrenador de l'equip absolut masculí i coordinador de la secció, Arnau Fernàndez, per portar el juvenil masculí i jugar de porter, que se sumen als de la temporada passada, Jordi López, Kevin Muñoz i la col·laboració desinteressada de Toni Ventura.En, va explicar la doble situació de la secció, amb una baixada de nenes practicants, a la vegada que hi havia presència en les competicions més importants amb classificacions destacades. També va comentar que hi ha clubs que han convertit al CN Manresa en el seu viver, fixant cada any a les nenes més destacades, aquest any tres. L'equip tècnic el formen Lluïsa Zorrilla, Martina Gras i Aida Alguacil. Pérez va acabar destacant la presencia de l'esportista del club Marina Parcerisa al Comitè de la FCN. També va explicar l'acord amb Egiba per poder fer treball específic en sec.va explicar com el club, amb relativament pocs esportistes de, tenen molta presencia en les competicions, tant de l'àmbit català com estatal. Als èxits individuals, cal afegir-hi els d'equips, que s'han mantingut en la màxima categoria catalana de triatló i han pujat a la Divisió d'honor en l'aquatló.En el torn obert de paraules, el tema estel·lar va ser la captació d'esportistes i els espais disponibles, en un ambient de força empatia amb la junta directiva.