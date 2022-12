El Covisa Manresa visitarà dissabte un Picassent vingut a menys

Elviatja a terres valencianes per jugar davant elen la dotzena jornada de lliga, aquest dissabte a les 6 de la tarda. Aquest equip va tenir un inici de lliga positiu i inexpugnable ja que en la primera part de la competició a casa seva es va imposar alaconseguint nou punts vitals als incís de la lliga com a local.Després d'aquest bon inici, ha patit dificultats per guanyar a casa, on no ho fa des del 15 d'octubre. La seva manca de bons resultats general és evident en aquesta última fase de la lliga. Hores d'ara portaA la seva pista ha guanyat tres partits i n'ha perdut dos, i a fora n'ha guanyat un, n'ha empatat un altre, amb quatre derrotes de sis sortides. A la taula classificatòria els de l'són dotzens, un lloc per sobre del que marca el descens i compten amb 13 punts. Amb 31 gols a favor, es el cinquè equip del grup que menys n'ha fet i en contra en té 47, el tercer equip que mes n'ha rebut.El Covisa Manresa ve de sumar sis punts consecutius en dos partits, fruit de la victòria a Mataró i dels punts atorgats dissabte passat davant la retirada de Irefrank Elx . Això el col·loca a tres punts de la segona plaça de la classificació amb 18 punts. Per tant, el partit a Picassent es fa vital de cara a mantenir o superar aquesta classificació que està molt ajustada entre tots els equips punters.Continuarà essent baixa el porter, que s'exercita per tancar bé el trencament. Podria estar recuperat del tot desprès de la breu aturada de Nadal. Per tant, continuaràa la porteria amb la convocatòria d'un juvenil.