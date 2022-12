Sant Joan inaugurarà aquest diumenge el tram reurbanitzat del carrer Major

Les obres d'urbanització del primer tram del, situat entre el carrer Migdia i el carrer Riu Cardener, arribaran aquest diumenge a la seva fi. El transcurs de l'obra ha anat segons el previst i a finals d'aquesta setmana quedarà inaugurat i. L'obra ha estat subvencionada amb el Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona."Volem agrair a tots els veïns del carrer Major la sevaen uns mesos que s'hauran fet feixucs, però que ara tenen una gran recompensa com és el carrer renovat", assegura l'alcalde,. "Aquesta obra també tracta d'allò que no es veu, la renovació de la, que estava totalment obsoleta i hagués pogut suposar un perill per a la circulació a llarg termini", afirma l'alcalde. Queda pendent el canvi de llumeneres, substituint les actuals per, de menys consum.Pel que fa a l', s'ha seguit el mateix criteri que en les obres que es van executar al 2010 en l'altre tram del carrer, entre el carrer del Sol i el carrer Àngel Guimerà. A les voreres s'ha col·locat un paviment amb lloses de formigó i a la zona de trànsit de vehicles un paviment asfàltic que tingui la capacitat mecànica per absorbir el flux del trànsit.Elspodran tornar a passar per la ruta habitual que tenien abans de l'inici de les obres. La inauguració del carrer serà a partir de les 12 del migdia del diumenge a la cruïlla del carrer Migdia, que dona inici al tram del carrer urbanitzat durant aquests mesos.