David Rocabert és el nou caporal de la Policia Local de Sant Vicenç

Reforç de la Policia Local

Els índexs de seguretat milloren

L'ha presentat aquest divendres el nou caporal de la Policia Local., de 47 anys i nascut a Castellar del Vallès, serà el cap de lai ha estat seleccionat després de superar el procés de selecció per, un fet inèdit fins ara al cos de Sant Vicenç de Castellet. David Rocabert ha explicat que entén la Policia Local "com un cos amable, transversal, proper a la ciutadania, present al carrer, amb voluntat de servei i amb plena dedicació". Rocabert ha destacat la importància de reforçar lai actuar de manera integral amb totes les àrees de l'Ajuntament.L'alcaldessaha explicat que la incorporació de David Rocabert com a nou caporal s'emmarca en les accions per consolidar el cos de la Policia Local. "En aquest mandat hem promogut la professionalització de la plantilla, hem adquirit un nou vehicle, hem renovat part del material i hem instaurat la", ha apuntat Delgado. Quant a l', l'any vinent es convocarà unaper via interna i continua vigent el procés per cobrir les quatre places d'agent de la Policia Local, una de les quals serà destinada a una dona.En el marc de la presentació del nou caporal, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat en valor els índex deque continuen millorant al municipi. Pel que fa a les ocupacions actualment es tenen comptabilitzats, mentre que l'any 2020, coincidint amb els mesos de pandèmia, es va arribar a la xifra de 80 habitatges ocupats de manera il·legal. A l'inici del mandat, moment en què es va fer una primera llista d'habitatges ocupats, la xifra era de 60 pisos ocupats.Pel que fa a les infraccions penals, el darrer any s'han reduït un 5,8% els casos que tenen a veure amb. En paral·lel, també es constata una reducció important delsdel municipi, que s'han reduït a la meitat i ara són set en total i es redueixen les infraccions administratives un 34%.Finalment de gener a novembre, les principals denúncies per no respectar les ordenances municipals tenen a veure amb el(set casos),a la via pública (quatre episodis) ii escopir o fer necessitats biològiques a la via pública (en tres ocasions, respectivament). Per primera vegada se sancionen els incompliments de les ordenances dei de, que sumen un total de 24 denúncies aquest 2022.