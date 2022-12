Ampans alerta que només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual té feina

Reivindicacions del sector d'inserció de persones amb discapacitat

Només una de cada cinc persones amb, en actiu, té feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d'. En el marc delque es commemora aquest dissabte, 3 de desembre,s'ha sumat a la campanya, impulsada pel sector, que vol posar de relleu la necessitat d'un nou model d'més inclusiu i sostenible amb el compromís de l'administració pública, les empreses i la societat en general.Diverses persones treballadores, d'entre 18 i 30 anys, amb discapacitat intel·lectual, han protagonitzat la campanya, explicant com han aconseguit undesprés de formar-se a través dels serveis de formació i orientació d'Ampans. Actualment totes elles treballen als serveis laborals de l'entitat o bé a empreses del territori que fan una clara aposta per la inserció laboral.Un dels objectius prioritaris dels serveis d'inserció laboral d'Ampans, és que les persones treballin a l'empresa ordinària, és a dir en, mitjançant el. En la major part dels casos cal fer un llarg recorregut abans de poder accedir a un lloc de treball, que passa perpersonals i professionals, l', la formació i les pràctiques per consolidar els aprenentatges i aconseguir un lloc de treball adequat. En aquest sentit, laper a la qual ha apostat Ampans, ha estat una eina molt útil per a la inserció de persones amb discapacitat, a través dels. La responsable de Persones del, remarca que "ha estat tot un repte posar en marxa la formació dual adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual perquè a Catalunya, però l'esforç ha valgut la pena i ha donat bons resultats". Recentment ha finalitzat la primera edició de la dual i s'han incorporat 14 persones a la plantilla deamb un contracte indefinit.En el que va d'any, els serveis d'orientació i formació han atès 479 persones amb discapacitat, de les quals 158 han aconseguit un lloc de treball a l'empresa ordinària i 56 en serveis laborals del Centre Especial de Treball. L'objectiu és que les persones que acompanyen puguin tenir una feina digna i adequada a les seves necessitats en entorns normalitzats, és a dir, en empreses de la comarca, fora d'Ampans. Només quan no és possible per les, és quan Ampans emprèn iniciatives laborals per a la creació de llocs de treball que puguin ocupar. Es donen casos de persones que inicien la seva primera feina als projectes laborals d'Ampans i amb l'experiència i creixement professional fan el salt a l'ordinària, però cap el final de l'etapa laboral tornen a Ampans.Unformat per psicòlogues, pedagogues, psicopedagogues, treballadores socials i tècniques d'inserció, entre d'altres perfils,els diversos col·lectius amb especials necessitats de suport (persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, física, trastorns de salut mental), en la formació, recerca de feina i consolidació del lloc de treball. Se'ls fa acompanyament, orientació laboral i formació, mitjançant diversos programes i serveis, finançats pel(SOC), eli el(CCFC) de la Generalitat de Catalunya, i percom la Fundació la Caixa o la fundació ONCE. En aquest sentit també és important, el compromís de l'entorn empresarial del territori, amb més d'una setantena d'empreses que incorporen persones amb discapacitat als seus equips i ofereixen convenis de pràctiques formatives., responsable del Servei d'Inserció i Formació considera que "les dinàmiques del mercat de treball de la nostra comarca no estan al marge del que succeeix al mercat de treball en general", i explica que "algunes ofertes i vacants són complicades de cobrir malgrat el gran nombre de persones desocupades que hi ha pel desajust entre els perfils professionals que les empreses necessiten i les competències de les persones que estan en recerca de feina. Aquest fet s'accentua quan parlem de persones amb discapacitat intel·lectual i cada vegada ens trobem amb". Així doncs l'entitat assumeix el repte d'adaptar l'oferta formativa i els, tenint en compte les característiques del teixit productiu del territori i ajustant l'oferta formativa a les demandes de les empreses i als requeriments del mercat de treball local, si bé, és complex tenint en compte els col·lectius que atén l'entitat "el que fem en la majoria de casos és artesania, unen funció de les necessitats i capacitats de la persones" destaca Pallarès.Les reivindicacions del sector, a les que se suma Ampans, demanen a l'administració "la definició d'unaper a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d'inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball".Aquest model "ha de contemplar l'impuls de l'ocupació en l'empresa ordinària, apostant i desenvolupant el treball amb suport de manera estable, així com posant en marxaper tal que les empreses contractin persones amb discapacitat intel·lectual".Cal també "la millora i adequació dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual als Centres Especials de Treball, de manera que els, així com permetre la compatibilitat entre la feina i l'accés a determinats".Així mateix, és necessària la convocatòria de "mésreservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l'accessibilitat en tots els processos i publicacions".Finalment, demanen el desenvolupament de "polítiques dei la consolidació de les polítiques d'acompanyament a les. L'entrada i sortida del mercat laboral són processos clau en el cicle de vida d'una persona".Ampans tanca aquest 2022 amb una plantilla de, dels quals el 28% són llocs de treball que ocupen persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual.