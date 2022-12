Torna l'Arbre dels Desitjos al Centre Històric de Manresa

Per fomentar el comerç local per la campanya de, des de les regidories deli dede l', un any més s'ha instal·lat una olivera a la Plana de l'Om com a element tradicional manresà del Comerç i del Centre Històric del municipi.Aquesta olivera, anomenada, pretén impulsar el, oferint als compradors una targeta amb un cordill perquède cara a l'any vinent i penjant-los a l'arbre. Es podran compartir els desitjos de nou any durant tot el mes de desembre i fins al 6 de gener del 2023.Un cop acabada la temporada de Nadal, aquesta olivera es replantarà al(sota la Seu) per contribuir en l'embelliment de la zona on va néixer la ciutat de Manresa i la qual conté alguns dels elements més significatius del municipi.El regidor de Centre Històric,, ha assegurat que l'Arbre dels Desitjos "és unsituat en un dels principals recorreguts de vianants pel Centre Històric i animem a tothom a participar-hi". Per la seva part, la regidora de Comerç,, ha manifestat que "aquesta proposta se suma a altres iniciatives que l'Ajuntament ha posat en marxa perde la ciutat i donar suport a la restauració i al comerç local" i ha afegit "que la ubicació d'aquest arbre a la Plana de l'Om té la voluntat de posar en valor aquestsi de recolliment al bell mig del Centre Històric".