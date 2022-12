El Baxi Manresa vol reivindicar‑se al derbi contra el Joventut

Elafronta el segonde la temporada rebent el(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 2). El duel entre manresans i badalonins és un dels més esperats de l'any ali, per tant, s'espera una gran entrada. Les entrades de. I a la resta d'ubicacions queden poc més de. És també un dels dies en què més públic visitant es deixa veure a les graderies del Nou Congost. Entre els aficionats de laque seran al Bages hi haurà els membres d'que faran un dinar de germanor amb la, amb els bagencs desitjant que es repeteixi el marcador de la temporada passada en què els de Pedro Martínez van derrotar el de Carles Duran per 95-91 El Baxi Manresa ha tingut una setmana neta. La grip ha estat protagonista i ha fet la punyeta a l'equip bagenc. Diversos jugadors s'han perdut entrenaments per culpa d'aquest virus. Ara ja estan recuperats i ningú no es perdrà el duel contra el Joventut per aquest motiu. Altra cosa són els. L'estoniàno ha entrenat fins aquest divendres per culpa d'una lesió al genoll. El pivot sí que ha pogut fer una part del darrer entrenament i l'evolució en les properes hores marcarà si podrà jugar o no.Pedro Martínez, tècnic del Baxi Manresa, ha destacat a la prèvia del partit que "estem en una situació semblant a la que teníem en el partit contra el. Ens ha de servir d'exemple perquè també juguem contra un equip superior.respecte les opcions a guanyar, però m'agafo com a exemple el partit del Baskonia . Hem de fer les coses el millor possible i creure que podem".El Joventut arriba al Nou Congost instal·lat a la setena posició de laamb un balanç de cinc victòries i quatre derrotes. Els verd-i-negres no han acumulat grans ratxes de resultats a la Lliga Endesa. Ni a favor ni en contra. Els de Carles Duran no van aconseguir posar-se amb balanç positiu fins la jornada passada després de guanyar a la pista del. A nivell col·lectiu, els badalonins són el quart equip que reparteix més assistències i el cinquè més ben valorat. A nivell individual,és el jugador més destacat amb 20,6 de valoració i 16,3 punts per partit. El croat ha estat designatde la competició del mes de novembre. Duran compta amb una plantilla molt conjuntada. Enguany només ha incorporattot i que aquest darrer serà baixa aquest cap de setmana.és un dels jugadors del Joventut que està en més bona forma. Per al verd-i-negre "és un partit molt maco de jugar. Intentaran que la seva gent pressioni, que el pavelló estigui al màxim, portar-nos a un nivell físic molt elevat i provocar-nos les màximes pèrdues possibles. Som conscients quei estar ben mentalitzats". Parra assegura que cada dia se sent millor. "És veritat que vaig tornar amb una mica menys de ritme de la selecció però sempre intento ajudar al màxim a l'equip a guanyar partits", explica l'aler del Joventut.Carlos Cortés, Raúl Zamorano i Jorge Martínez Fernández són elsdesignats per xiular el partit,