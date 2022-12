El govern de Manresa no convenç l'oposició de donar suport al pressupost més alt de la història

Fem Manresa diu que dibuixa el "mateix model de ciutat" que sempre

El "forat" d'Anjo Valentí

Es reprèn l'enfrontament entre Jordi Trapé i Anjo Valentí

Els regidors del govern votant a favor el pressupost de 2023. Foto: Pere Fontanals

El pressupost de Manresa més alt de la història

Els grups de l'oposició de l'no han volgut donar-li una alegria al regidor d', en l'aprovació dels que seran els seus últims pressupostos a la casa gran, els dotzens que capitaneja o com a alcalde o com a regidor de l'àrea, o com les dues coses alhora.i el regidor no adscrit-el regidor deha estat baixa en el ple extraordinari- han votat en contra del, el més alt de la història del consistori, un pressupost ", que ha hagut de salvar moltes incerteses, però que s'ha tancat amb un treball tècnic molt exhaustiu", segons ha reivindicat Junyent.El regidor de Fem Manresaha incidit dirigint-se a Junyent que "per molt ambiciós que consideri el pressupost, nosaltres veiem que dibuixa elque sempre", amb una "diferència entre els informes tècnics i el pressupost d'uns dos milions d'euros", amb "partides d'entrades inflades" i amb "consignacions que no hi són".Capitol a part ha tingut en la seva intervenció "l'increment de 7,75 milions d'euros d'endeutament", i l'herència de tres préstecs de l'"que qui els va signar i amb les condicions que els va signar hauria de tenirper sempre més". En aquest sentit, fins i tot ha anat més enllà afirmant que "si no éso malbaratament de diners públics, poc n'hi falta".Trapé també ha argumentat que el pressupost "contempla 27,4 milions d'euros en", subvencions nominatives "altes que creixen un 15%" i inversions en obres "dei interès general". Com a resum ha lamentat que al pressupost "li falten diners per a mediació comunitària, però no per a armes o càmeres".Com acostuma a passar en els darrers plens, la intervenció del portaveu del PSC,, ha estat la que ha generat més indignació a les files del govern i al propi alcalde,, que ha estat a punt d'interrumpir-lo un parell de vegades i que fins i tot ha volgut aixecar-se a ensenyar-li una partida pressupostària sobre el paper, tot i que finalment no ho ha fet.A l'empara de l', ha afirmat que l'Ajuntament "tindrà problemes de consignació per", i que entre això "i les partides inflades i les partides que falten" hi ha unade més d'un milió i mig d'euros, un "forat", tal i com s'hi ha referit, que ha aixecat els primers. Un altre punt del pressupost ha aixecat laamb símptomes d'indignació al govern. Ha estat quan ha assegurat que l'Ajuntament "se saltava" els estatuts delno fent l'aportació "que li tocava", i tot seguit també ha posat en dubte el milió d'inversió en elAbans del torn de rèplica del regidor d'Hisenda, l'alcalde Aloy li ha recordat al portaveu socialista que el fet que l'any 2023 no hi hagi aportació al Consorci "és una decisióque en formem part, perquè l'ens té encara romanents que no s'han gastat d'exercicis anteriors". També li ha recriminat que hagi dit que al pressupost hi ha un "forat". "", ha conclòs.En aquesta mateixa línia, el regidor Junyent ha defensat que "és legítim que debatem sobre si una inversió és adequada o sobre si caldria ajustar aquesta o aquesta altre partida", però ha demanat als portaveus que, "", actuïn "ambi que no posin capsobre el pressupost". Sobre una qüestió de Trapé, Junyent ha informat que l'Ajuntament va perdre un contenciós contra laper 61.000 euros, però també s'ha mostrat satisfet, "jo també", que en aquest exercici "per primera vegada s'han cobrat més de 140.000 euros a la Sareb per l'".El ple del pressupost també ha donat per a una segona ronda de l' enfrontament que van mantenir durant les ordenances fiscals el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé i el portaveu socialista, Anjo Valentí . Després d'escoltar la seva intervenció, l'anticapitalista no s'ha pogut estar de recordar-li la seva postura durant el ple de les ordenances fiscals. "No eren els socialistes el que volien? Com s'ho haurien fet si ara es queixen que", li ha ventat.Valentí, en el seu torn, a banda d'insistir en la desviació i en el que diuen els estatuts del Consorci del Parc de l'Agulla per respondre Aloy, ha contestat a Trapé assegurant que "". Tot i les explicacions del govern, Valentí ha tornat a insistir que li faltaven 120.000 euros per completar el milió del pla de millores a l'espai públic. Aloy gairebé no s'aguantava a laque, amb els pressupostos a la mà, volia acostar-se al socialista per assenyalar-li on quedava aquesta partida. Finalment, però, li ho ha explicat des del seu lloc, indicant-li la ubicació exacta dels diners del pla.El pressupost per al 2023, que ascendeix a 109.961.242 euros, més de 9 milions més que aquest 2022, la qual cosa representa un 8,9% d'increment. Es tracta del pressupostde l'Ajuntament de Manresa. Ha estat aprovat pels 16 vots a favor del govern municipal format per ERC i Junts i 8 vots en contra, efectuats pels grups del PSC i Fem Manresa i el regidor no adscrit Miguel Cerezo. El regidor de Cs ha excusat la seva assistència al ple per malaltia.Tal com ja es va explicar en la presentació de la proposta, feta el passat 23 de novembre , l'prové principalment de les transferències, especialment per l'efecte dels fons, que sumen més de 5,5 milions d'euros. Igualment, és previst rebre de l'16,4 milions d'euros (més de 800.000 més que en l'exercici anterior), mentre que de laes rebran 776.000 euros més eni 523.000 més en. Igualment, la revisió de les ordenances fiscals aprovada pel ple municipal d'octubre permetrà ingressar més d'un milió més en impostos i taxes.Pel que fa a les despeses, l'augment previst per llei del 2,5% en elde l'Ajuntament farà incrementar les despeses de personal en 1,4 milions d'euros, mentre que s'ha consignat també un milió d'euros més per fer front a l'. Un dels augments més importants en la despesa ve motivat pel canvi de model en la, al qual es destinaran 1,7 milions d'euros més que l'any anterior. També tenen augments importants les despeses en ocupació i serveis socials, de 377.000 i 451.000 euros, aproximadament.Pel que fa a les inversions, és previst que assoleixin la xifra de 14,3 milions d'euros. Destaca la darrera fase de construcció del(1,7 milions d'euros) i el, al qual es destina un milió d'euros per setè any consecutiu, que es dedica a la millora de calçades, voreres, parcs infantils i camins. També el pla de xoc per a l', amb 500.000 euros per al canvi de l'enllumenat de tot el, que passarà a led. També destaquen partides com els 250.000 per al, per tal d'executar el projecte, elaborat de forma conjunta amb el veïnat, per fer millores a paviments, vegetació, enllumenat i retirada d'estructures metàl·liques; també 160.000 euros per al pla de millora dels, i 100.000 per iniciar les actuacions alper a la instal·lació de gespa artificial.A banda del pressupost, el ple extraordinari d'aquest divendres ha contingut dos punts més. El primer, per informar de l'vinculat a la mateixa proposta de pressupost per al 2023, i en el segon s'ha votat laal servei de l'Ajuntament per a l'any vinent, que inclou, entre d'altres, la creació de. S'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC i Junts i l'abstenció de PSC, Fem Manresa i el regidor no adscrit Miguel Cerezo Ballesteros.