S'estrena InnoBages, per acostar la recerca i la innovació del territori al teixit empresarial

Presentació dels agents de recerca

Espai divulgatiu i d'oportunitats

Agents col·laboradors

Elestrena, una nova línia estratègica per acostara les empreses del territori. Ho fa amb la primeraque se celebrarà a la Biblioteca del Campus Universitari deamb l'objectiu de posar en valor la recerca i la investigació que es fa a la comarca, incentivar projectes i promoure el desenvolupament i la innovació entre el. A més, es divulgaran els programes d'ajuts a les empreses per fer-ho possible, en què destaca elEn el marc de la jornada, es programarà una primera taula rodona en què les empreses podran conèixer els agents que fan recerca al territori i que lideren projectes amb capacitat de transferència tecnològica des de la, la, l'A continuació, s'exposaran projectes de recerca i tesis doctorals del territori en l'àmbit deli de laamb transferència al teixit productiu a través de dues taules rodones simultànies. La primera se centrarà en tota la feina de recerca emmarcada en elimpartit a la UPC. Es tracta de l'únic programa de doctorat impartit a la comarca i enguany celebra els seus 30 anys formant doctors i doctores. La segona taula mostrarà aquells projectes de recerca i tesis relacionades amb l'àmbit de la salut. En les dues taules rodones el protagonisme serà per als doctorands i les doctorandes que exposaran els projectes amb què treballen davant el teixit empresarial del territori.La consellera de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, explica que "volem fer visible el potencial dede la recerca que es fa a Bages en el context d'una jornada en què pretenem donar veu als futurs doctors i doctores i generar un espai d'intercanvi i de networking que fomenti la col·laboració entre les universitats i els centres de recerca amb les empreses". Fabregat destaca la importància d'InnoBages "per ajudar a apropar els dos mons, recerca i mitjana empresa, per superar les dificultats que sovint impedeixen incorporarsobretot a les petites i mitjanes empreses de la comarca".Les inscripcions per assistir a la jornada són gratuïtes, estan obertes i es poden fer a través d'aquest enllaç. La jornada començarà a les 11.30h a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.La jornada, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages i finançada peli la, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, la Umanresa, Eurecat, Pimec Catalunya Central, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Fundació Althaia, l'ICS a la Catalunya Central i Sant Andreu Salut.