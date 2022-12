El Centre d'Estudis del Bages organitza un curs de paleografia per al mes de gener

Eloferirà el proper mes de gener un curs d'iniciació a laadreçat als socis i al públic en general que anirà a càrrec de la medievalistaEl curs es realitzarà al(carrer Sant Bartomeu 50, Manresa) els dissabtes 14 i 21 de gener i 11 i 18 de febrer de 10 del matí a 1 del migdia, i constarà d'un total de 12 hores.Elés de 30 euros per als socis de l'entitat i de 60 euros per als no associats, fins a arribar a un màxim de 25 persones. Cal fer laa la web del Centre d'Estudis del Bages abans del 6 de gener.Si és necessari, s'entregarà un certificat d'assistència.