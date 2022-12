Els usuaris del Servei Local d'Ocupació de Sant Fruitós aprenen a gestionar l'ansietat de no trobar feina

Aquest dimarts, els usuaris deldehan pres part en un taller per aprendre a treballar l'ansietat en les situacions de recerca de feina.La temàtica d'aquesta jornada s'ha programat perquè aquesta patologia és habitual en les persones que es troben en procés dei sovint veuen afectada la sevai, en funció de les situacions personals de cadascú, poden desencadenar processos d'que dificulten el seu dia a dia, el què pot afectar el mateix procés de recerca de feina., el referent dei salut comunitària de l'EAP Navarcles-St. Fruitós-Santpedor de l', ha ofert als usuaris diferents eines i recursos per poder aplicar en el seu dia a dia.Des del Servei Local d'Ocupació es continuarà treballant amb el referent de benestar emocional del municipi per oferiri tallers orientats a promocionar la salut i el benestar emocional dels usuaris d'aquest servei.