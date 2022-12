El PSC porta al Parlament mantenir els trens directes de FGC a Manresa, i ERC i Junts s'hi neguen

La negativa dels grups d'ha impedit que prosperés la iniciativa delalper exigir alaturar la proposta de(FGC) que preveu lade trens amb origen i destí a, degut al transbordament que Ferrocarrils vol posar aLa proposta socialista, que va ser registrada el passat 5 de juliol, alertava sobre eldelsi els seus efectes amb el nou transbordament de trens a Martorell per a les seves línies:. La proposta ha estat debatuda aquest dimecres a ladel Parlament de Catalunya, però s'ha trobat amb unad'ERC en què només es comprometien a informar sobre aquest punt, però eliminaven qualsevol referència a eliminar elPel portaveu d'infraestructures del grup socialista al Parlament,. en la defensa de la proposta de resolució i en contra de l'esmena que havia presentat ERC a la Comissió de Territori del Parlament, ha assegurat que "el Pla d'Actuació de FGC obliga els usuaris de Manresa, Igualada, del conjunt deli de, i també dels municipis del Baix Llobregat Nord a deixar els seus trens a Martorell i agafar-ne un altre per seguir el trajecte, i l'esmena que ens fa el grup que representa el Govern ho segueix passar per alt".Els dos acords a que la proposta socialista instava al Govern de la Generalitat eren"informar de forma immediata, justificada i transparent sobre els motius de l'eliminació dels trens directes a les línies R5, R50, R6 i R60 que comportarà un transbordament a Martorell, una decisió que afectarà de forma negativa a milers d'usuaris de les comarques de l'Anoia, Bages, i Baix Llobregat nord que de ben segur optaran per altres mitjans de transport. A més, explicar els motius pels quals no s'ha informat degudament d'aquesta mesura als representants institucionals, socials i econòmics dels territoris afectats com sí es va fer pel que fa a l'anunci d'inversions de soterrament que contempla aquest mateix Pla d'Actuació de FGC", i el segon dels acords proposats era "mantenir elsa les línies R5, R50, R6 i R60, evitant el nou transbordament, pels evidents perjudicis i incomoditats que patiran als usuaris d'aquestes línies, considerant a més que en molts casos ja pateixen altres greuges i mancances de serveis i mitjans de transport".Per contra, ERC -amb el suport de Junts- ha mantingut la defensa del transbordament a Martorell, i per tant la pèrdua de serveis directes per Manresa i Igualada, amb la presentació d'una esmena de refosa dels punts 1 i 2 de la proposta de resolució socialista, on diu sols en forma deque el Govern "informi davant la Comissió, sobre els motius dels canvis a diferents línies (R5, R50, R6 i R60) que contempla el Pla d'Actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i en concret del transbordament a Martorell, així com presentar les diferents propostes i alternatives per la millora i la garantia de la qualitat del servei a les línies de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat".La iniciativa havia sortit dels diputats, alcaldes i portaveus socialistes dels territoris afectats (Anoia, Bages, i Baix Llobregat Nord) després d'analitzar aquest Pla d'Actuació de FGC, com a principal document de referència per al, és la transformació del servei a Manresa i Igualada en un servei de rodalies amb origen Martorell, en comptes de Barcelona."Aquesta acció ha estat la primera en quècom a representants. Malgrat el resultat negatiu cap a la nostra proposta de resolució al Parlament, restarem a l'espera de rebre les explicacions oportunes -en seu parlamentària- que ha de donar el Govern de la Generalitat cap a la ciutadania i usuaris de FGC, però seguirem cadascú de nosaltres en els nostres municipis respectius denunciant aquesta proposta de transbordament que no sols la veiem perjudicial per al dia a dia de milers d'usuaris de les nostres comarques, sinó que a més ha estat amagada per part de FGC, i, amb la conveniència o ignorància dels mateixos representants del Govern de la Generalitat a les nostres comarques", ha reiterat el diputat,, que va actuar com a portaveu de la iniciativa socialista al Parlament.El portaveu del PSC a l', ha afirmat que "amb aquest posicionament dels grups parlamentaris d'ERC i Junts queden ben retratats, i es confirma que van de bracet contra els interessos dels usuaris i del conjunt del territori -recordem que l'exconseller Puigneró de Junts és de qui depenia l'execució del Pla d'Actuació de FGC". Per això, Valentí demana al govern de l'Ajuntament de Manresa, format per ERC i Junts, que "", i què, si realment defensa els serveis directes de Ferrocarrils, "esde transbordament, per poder fer front comú plegats amb la resta de grups municipals i del conjunt del teixit social i emprenedor".Aquesta proposta de resolució fou registrada pels diputats i diputada socialistes Cristòfol Gimeno (Bages),(Baix Llobregat), i(Anoia), pels alcaldes(Abrera),(Esparreguera),(Sant Esteve Sesrovires), i els portaveus socialistes als ajuntaments(Igualada) i Anjo Valentí (Manresa). Durant la reunió prèvia al registre de la resolució al Parlament, "vam coincidir que calia convocar urgentment una reunió amb tots elsper tal de coordinar mesures de diàleg i pressió davant FGC per tal que en primer lloc es donin explicacions al territori de la manca de transparència i comunicació d'aquesta mesura, i d'aturar qualsevol proposta de transbordament que vagi en perjudici dels nostres conciutadans i usuaris d'aquestes línies".