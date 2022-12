Manresa presenta la campanya «Temps de canvi» per sensibilitzar sobre la pau i el consum conscient

Inici de la campanya amb l'exposició Temps de canvi

Cicle de taules rodones: espais per pensar i compartir propostes

Dilluns 12 de desembre a les 18 h al Centre Cultural el Casino

Dimarts 13 de desembre a les 19 h a l'Auditori de la Plana de l'Om

Dimecres 14 de desembre a les 19 h a l'Auditori de la Plana de l'Om

Novetats d'aquesta edició

Un any més, durant el mes de desembre i les dates prèvies a, la Regidoria dede l'-en col·laboració amb el- promou una nova campanya de sensibilització sobre la pau i el respecte dels drets humans en el marc de, que se celebra el 10 de desembre.La campanya d'aquesta edició porta per títol, que inclou també activitats de conscienciació dede Nadal, amb la voluntat de vincular la idea de consum conscient com una eina transformadora i d'impuls dels. Aquest enfocament es treballa conjuntament amb els àmbits d'Els objectius globals d'aquesta campanya són els d'aprofundir en el concepte de pau i les causes de les desigualtats; incidir en la percepció de cooperació que té la ciutadania; treballar la interconnexió de; oferir l'alternativa del consum conscient, i donar a conèixer el treball que es fa des de les institucions i entitats de Manresa que treballen per la cooperació, eli una economia que posa al centre la vida.La programació arrencarà el 9 de desembre amb la instal·lació de plafons a Crist Rei i al Passeig de l'Temps de canvi, amb lemes de pau i consum conscient. Aquesta exposició fotogràfica, creada de la mà de l'artista i fotògraf, és l'expressió visual d'un concepte de pau que ens crida a l'acció i a posar en valor el que podem aportar cada persona en la construcció de societats més justes. Aquesta exposició estarà instal·lada fins al 30 de desembre, conjuntament amb l'exposició Receptari del consum responsable.I tu, com consumeixes?. Es presentarà la revista, que és novetat a les biblioteques de Manresa, i és la publicació referent en els debats de consum responsable i en oferir alternatives ètiques i justes. Les persones expertes d'Opcions ajudaran a reflexionar sobre els nostres hàbits de consum durant el Nadal i a generar idees i propostes de regals solidaris i responsables. S'oferirà berenar amb infusions i xocolata de comerç just. Es poden fer inscripcions aquí.Petjades d'Arcadi. Presentació del conte Arcadi al país de les Oliveres. Serà a càrrec de l'autor del conte i il·lustrador,i de les periodistesque rememoraran la figura i aportacions de l'i la seva empremta en el moviment per la pau i l'economia transformadora.Viure en pau, una conversa entreper construir una caixa d'eines per la pau. L'escriptor i periodista Gaspar Hernàndez dialoga amb el periodista i politòleg Jordi Armadans sobre les diferents dimensions de la pau: la pau personal i la pau global i els seus punts de trobada. Es clourà l'acte amb l'acció artística Parèntesis a càrrec deLes aportacions a les taules rodones es complementaran amb un punt informatiu sobre consum conscient i comerç just que s'ubicarà a Crist Rei durant tota la jornada del dissabte dia 17 de desembre. Es comptarà amb la dinamització de l'espai a través de jocs i tallers.oferirà un tast de productes de proximitat, launa xocolatada, iun taller de piruletes de xocolata de comerç just.Aquesta edició presenta dues novetats importants: un espectacle dei la col·laboració amb l', ambdues per impulsar el comerç just i de proximitat. El teatre itinerant serà a càrrec de la companyia. Amb guió de Joan Barber, aquest teatre de carrer ens presentarà a través de personatges divertits i propers com pot ser un Nadal ple de justícia i proximitat. El teatre es podrà veure pel centre comercial els dies 9, 10, 16 i 17 de desembre. Les persones que participin podran obtenir entrades gratuïtes alo productes de comerç just.D'altra banda, a través de l'associació Antic,col·laboraran en la difusió d'un model de consum conscient i en la promoció de comerç just quan els productes no es poden trobar al territori. Els establiments participants són Vermuteria Santa Rita, Laida Restaurant, Bar Alzina, El Garitu, Oryza Restaurant, El Grané, Bar Toni's, Quinze, Do ut des, Bodega Santo Domingo, Taverna 1913, El Golut, 9Jutjat i Vermell.La iniciativa de la campanya forma part deli compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.