L'exposició itinerant «Rehabilitem» arriba a Artés

L'Rehabilitem es podrà visitar fins al 2 de gener a. La vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona,, i l'alcalde de la població,, han assistit a la inauguració de la mostra. Fortuny ha destacat que Rehabilitem "vol estimular el treball en xarxa entre tots els agents implicats en el desplegament dels fons". A més, la vicepresidenta segona ha animat les persones assistents a aprofitar l'impuls que ofereixen els fons europeus perquè "el moment ens demana generar habitatge de manera més sostenible. La rehabilitació és un instrument clau per aconseguir-ho".La mostra es pot veure a l'del municipi i té com a objectiu fomentar la cultura de laentre la ciutadania. A més, vol donar a conèixer els avantatges que té el manteniment dels edificis, així com adaptar-los a les necessitats de confort i estalvi energètic.Coincidint amb la inauguració, s'ha organitzat una xerrada per explicar quines actuacions han desplegat l'i elper fomentar la rehabilitació. Després de la xerrada, una taula informativa ha abordat els aspectes pràctics de la tramitació dels ajuts Next Generation.