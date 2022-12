CIO, CEDEM i Comerç s'integren en ProManresa i es traslladaran a l'Anònima el 2024

Més usos per a l'Anònima

El(CIO), que cada any atén 7.000 manresans que busquen feina o noves opcions de treball, el(CEDEM), que atén un miler d'emprenedors i empresaris anualment, i elde l's'integren a partir d'aquest mes de desembre en l'i es preveu que a partir de 2024 ocupin, fins i tot, un mateix espai físic en les tres plantes de l'ala sud de, aprofitant que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha concedit el 100% de la subvenció solicitada de 2.853.000 euros per a la seva rehabilitació. La resta, fins als 4 milions, els aportarà l'Ajuntament.seran els tres principals eixos de, però també s'hi integraran, segons han explicat en roda de premsa aquest dijous l'alcalde,, la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,"Volem una, que generi treball, perquè l'ocupació és primordial peri, de retruc, la", ha exposat Aloy. Amb aquesta actuació "es dona continuïtat a altres mesures que desenvolupa el govern municipal: continuem treballant per dotar d'eines eli el, en breu es presentarà l'estudi que convertirà el, fa poc vàrem presentar l'aplicació per millorar els temps de resposta a les llicències d'obres ...", ha recitat. La volutat, segons ha assegurat "és potenciar eli elamb una marca pròpia i amb unaque ajudi els tècnics, però sobretot els usuaris".Tot plegat engegarà aquest mes de desembre -aquest mateix dijous ja s'activa elde ProManresa-, malgrat que els diferentsfins que no s'habiliti el nou espai a l'Anònima, que constarà dels baixos que donen ali les tres plantes amb. "Amb la subvenció atorgada, ara es qüestió d'iniciar tot el recorregut que, en principi, hauria de donar com a resultat que el 2024 es puguin traslladar tots els serveis, i la seixantena de tècnics que els composen, al nou emplaçament", ha calculat l'alcalde.El nou logotip, creat per, està format per les lletres PRO enper al comerç,per a l'empresa i emprenedoria, iper a l'ocupació, i tindrà tres submarques,"per qüestions més específiques de cada àrea", segons ha explicat la regidora Cruz. En el disseny també hi entren unes línies que reforcen el missatge deDe tots tres departaments, el que tenia un menor visibilització exterior era el del departament de Comerç, que amb la nove reformulació "agafarà notorietat". "Amb aquest canvi endrecem els diferents serveis i posem", ha explicat la regidora Masgrau. "Cal tenir en compte que molts dels emprenedors actuals actuen gairebé sempre en solitari i el seu objectiu és muntar una, de manera que a l'estar junts hi guanyarem tots, començant pel propi interessat", ha reblat.En el marc de la rehabilitació i adequació de l'edifici i la finca de l'Anònima, però, hi entraran altres agents i interessos municipals. "L'Agència de Desenvolupament Local ProManresa només ocuparà un dels espais de l'Anònima", ha explicat Aloy, que ha assegurat que "properament el govern municipal donarà a conèixer" amb què s'ocuparà la resta dels edificis i la finca del. "L'Anònima tindrà altres usos que afectaran... però ho explicarem en el seu moment".