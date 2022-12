La comèdia argentina «Sólo llamé para decirte que te amo» arribarà aquest cap de setmana al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest cap de setmana dues funcions de la comèdia dramàtica argentina Sólo llamé para decirte que te amo de, un muntatge sobre la incomunicació familiar que es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.La, la seva mare, la seva germana i la parella d'un dels seus fills. Ella tota sola tira endavant casa seva i té en solitud aquest pes sobre les seves espatlles. Però avui rebrà una trucada que canviarà la seva vida per sempre.Sólo llamé para decirte que te amo és una nova proposta de l'argentí Nelson Valente (El loco y la camisa, El declive, Els gossos) amb la qual es tancarà la programació deld'aquesta temporada. El dramaturg i director retrata amb costumisme, humor i acidesa els conflictes d'identitat, i de com els llaços socials afecten la felicitat i la vida plena de les persones.L'espectacle està interpretat pels argentinsi també compta amb l'actriu catalanaLesper veure Sólo llamé para decirte que te amo tenen un preu de 26 euros (24 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet