El Baxi Manresa viurà el partit més solidari el proper 17 de desembre davant el Bilbao

El dissabte, 17 de desembre, en el partit de la jornada 12 de la, elcelebrarà el seu partit solidari. En el partit contra el, el club col·laborarà amb tres línies de solidaritat:, per la qual es farà un sorteig de samarretes, una pluja de peluixos a benefici de la, i la promoció delde Manresa.La primera activitat solidària en activar-se serà el sorteig de La Marató de TV3. De fet, ja es poden comprar butlletes a la botiga virtual del Baxi Manresa, a un preu de 5 euros. La dinàmica serà la mateixa que en els darrers anys: els aficionats col·laboraran amb la Marató comprant butlletes per participar en el. A banda dels sortejos de samarretes, s'afegiran premis extra als quals qualsevol comprador de butlleta podrà optar. Amb cada compra, s'enviarà un mail amb els números per al sorteig.Per altra banda, a la mitja part del partit que ens enfrontarà al Bilbao Basket, hi haurà una espectacular pluja de peluixos des de la graderia delcap al parquet. Els aficionats que vulguin col·laborar amb la iniciativa de la Creu Roja hauran de portar un peluix, o bé comprar-lo al Nou Congost, on s'hi instal·larà una parada per vendre'n.Aquest dia també servirà per donar una empenta al Banc de Sang i Teixits de Manresa. Hi haurà unaon s'informarà al públic de com es pot col·laborar i s'agendaran donacions. Les cheerleaders també s'encarregaran de promocionar la imatge del Banc de Sang a través d'un dels seus balls.