Sau tornarà aquest divendres al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest divendres a les 8 del vespre un concert, ambal capdavant i la incorporació a la veu deamb el concert Mil i una nits i uns quants dies, on no faltaran les cançons de Sau que han traspassat edats, modes i fronteres.Han passat 24 anys des que es va publicar l'de Sau, Més de 1.000 nits i força, força dies més, i entre els membres de la banda feia dies que s'incitaven els uns als altres amb el "per què no...?".Ara són davant d'un nou repte, el retorn a l', després de 24 anys amb nous temes recollits al disc Mil i una nits i uns quants dies.és la gira amb la qual la banda es retroba amb l'essència d'aquell, que li és tant propi, i li dona nous tocs sonors amb un plantejament global eclèctic i molt variat. Mirades més grans. Potser més serenes. Però que quan agafen l'instrument, brillen i fan vibrar com sempre.Queden poques entrades per veure Sau. Lestenen un preu de 25 euros (22 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner, escoles de música i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet