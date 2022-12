El teatre Conservatori acollirà aquest divendres «Far West» de la companyia Yllana

Elacollirà aquest divendres a les 8 del vespre la representació de Far West de la, un espectacle d'humor per homenatjar el gènere del western i que a hores d'ara té pràcticament les entrades exhaurides. L'espectacle s'inclou dins de la programació deEn una estació de tren polsegosa a l'oest llunyà, un granger pacífic i senzill rep la seva promesa. Abans que puguin fer-se el primer petó, la noia és. El nostre heroi intentarà de totes les maneres rescatar la seva estimada mentre que ella, durant el segrest, descobrirà valors que desconeixia i que la transformaran en una autèntica heroïna.Us donem la benvinguda al Far West, la primera incursió d'Yllana al gènere del western. A través de l'epopeia dels nostres, ens endinsarem en un món salvatge i sense llei. Visitarem tribus índies, cantines de mala mort, deserts plens de perills i viurem duels al sol, grans persecucions i, per descomptat, acció, molta acció.Lesper veure Far West tenen un preu de 5 euros, i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet