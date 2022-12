Nyx Artem o el somni de quatre joves bagencs que volen obrir‑se camí en el món del teatre musical

Feminitzant el mite grec de Pandora

Finançar les produccions amb petits concerts

Un projecte obert amb un nucli dur de quatre persones

Elva canviar la vida de molta gent. Tantes hores a casa, veient les mateixes persones (o no veient ningú), amb una actualitat que convidava a una necessària evasió cap a mons menys adversos... Van ser nombrosos elsque van assegurar que aquells mesos de clausura els havien despertat la seva vena creativa. Això és precisament el que li va passar al(Castellbell i el Vilar, 2004), un enamorat de les arts escèniques en tots els seus formats. Decidit a tirar endavant un espectacle de, va reclutar dues conegudes perquè l'ajudessin en la gesta: la(Sant Vicenç de Castellet, 2005), amb qui compartia assajos amb el grup La Troca, i la(Manresa, 2006), que, com ell, s'estava formant a l'acadèmia. Entre missatges de WhatsApp i vídeotrucades, el que a priori havia de ser una relació professional, va acabar-se convertint en una granI el confinament es va acabar i, de mica en mica, tot va anar tornant a la normalitat. Les ganes de seguir treballant plegats per fer realitat una producció escènica, però, seguien intactes. I és en aquest punt de la història on la figura de la(Castellbell i el Vilar, 2004) i l'(Castellbell i el Vilar, 1994), prenen especial importància. La primera, perquè va cedir-los elde, l'obra de teatre musical que acabava d'escriure, perquè la poguessin interpretar; el segon -amb un bagatge considerable dintre del sector-, perquè va ajudar-los a posar ordre al garbuix d'idees que tenien amb una primera instrucció molt clara: abans de res, calia fundar una. Va ser així com va néixerAmb un nom que els identificava i un guió que els motivava, van posar-se a treballar. Combinaven la feina i elsdel musical en qüestió amb altres projectes de dimensions més petites, el més destacat dels quals és, unen formatque van presentar a la segona edició del concurs-celebrada aquest mes de maig- i que els va proclamar guanyadors. Aquell reconeixement els va acabar de donar la força per seguir remant en la gestació i execució de Pandora, així com també per definir encara més elsi voluntats de la companyia."A banda de visibilitzar la importància de la cultura i l'que aquesta pot tenir en la societat, des de Nyx Artem volem, amb les nostres creacions, ferl'espectador", diuen des de la companyia. En aquest sentit, assenyalen, "tot el que fem té un component molt important dei de transmissió de, perquè busquem generar un" d'actitud general, "amb mésenvers els altres".I Pandora, el musical que ja fa temps que treballen, té tots aquests ingredients. "L'obra pretén capgirar el missatge del mite grec de la", avancen. Es tracta d'unade la història en què "la figura de la dona deixa de ser la responsable de tots els desastres de la humanitat", assenyalen.Aquest dissabte,, a les nou del vespre, els components de Nyx Artem seran alde Manresa per donar a conèixer algunes de les cançons que formen part de la seva primera producció. Ho faran en el marc del que ells anomenen les, un format d'espectacle que "ens serveix perper poder subvencionar les nostres creacions", expliquen. L'entrada per a assistir-hi té un preu de, que aniran íntegrament a sufragar els costos de la producció. Així mateix, "també hi haurà una caixa on tothom que ho vulgui podrà fer".Nyx Artem són Yaiza Armesto (productora), Clara Ribot (branding i imatge corporativa), Ferran Valdivia (director) i Arnau Ferrer (productor i director). Ells quatre representarien, per entendre'ns, un planeta. Llavors, pel seu voltant, hi van volant diversos satèl·lits, que depenent de la producció que vulguin dur a terme, s'hi implicaran més o menys. "Som conscients que és una mica difícil d'explicar, però el que volem que quedi molt clar és queque tingui ganes de sumar i aportar en el projecte", asseguren.En el cas del musical Pandora, a banda dels quatre joves esmentats, també hi estan implicats Naia Valdivia (com a guionista i codirectora) ien clau d'actors. L'elenc interpretatiu el completen Clara Ribot, Ferran Valdivia i també Naia Valdivia.