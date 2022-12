Sant Vicenç aprova una moció de Junts contra les ocupacions conflictives i delinqüencials

El ple municipal de l'va aprovar una moció presentada percontra les, amb el vot favorable dels proposants i l'abstenció dels tres grups del govern municipal.La moció insta el Parlament a fer lesque permetin que ajuntaments i comunitats de veïns tinguin eines per acabar amb l'ocupació delinqüencial o conflictiva d'immobles.Junts considera que "si s'aconseguís tirar endavant aquests canvis normatius i legislatius, quan es detecti una finca ocupada que estigui generant problemes de convivència o activitats delictives, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet podria demanar a la propietat que iniciï laen el termini màxim de 48 hores". En el cas que "en el termini d'un mes el propietari no ho ha fet, l'Ajuntament o les comunitats de veïns podrien demanar un desallotjament efectiu als".Des de Junts per Sant Vicenç de Castellet es fa èmfasi en què "volem que els veïns del nostre municipi". Les ocupacions conflictives i delinqüencials "són un greu problema que afecta la seguretat i la qualitat de vida la ciutadania". Per això, "creiem que els governs municipals tenen la responsabilitat d'instar les forces polítiques a donar suport a les solucions que proposem des dea les diferents cambres per trobar una solució més ràpida a aquesta problemàtica".