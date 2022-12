El CEDEM programa nous cursos de formació per al mes de desembre

Seminari sobre el nou règim de cotització dels autònoms

Les 3 pors que t'impedeixen expandir el teu negoci

Com recuperar la calma en moments d'estrès

Sense diners no hi ha negoci

El(CEDEM) ofereix aquest mes de desembre diversosadreçats a personesamb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.Divendres 2 de desembre d'11 a 13h (presencial)Aquest seminari té l'objectiu d'informar sobre tots els detalls del nou sistema de cotització de la reforma per a treballadors/es autònoms/es, que entrarà en vigor el 2023. Serà impartit per la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. El seminari vol donar resposta de forma fidedigna a tots els dubtes que genera aquesta nova legislació.Dimarts 13 de desembre de 10 a 12h (presencial)Taller dedicat a treballar les tres pors principals que bloquegen les persones emprenedores i que no els deixen avançar, sense tenir en compte que som nosaltres mateixos els que moltes vegades ens limitem.Dijous 15 de desembre de 10 a 12h (presencial)Taller dedicat a treballar un estat emocional com és l'estrès, que l'experimentem massa sovint i interfereix en la nostra vida, tant en l'àmbit professional com personal, i ens boicoteja a tirar endavant.Dimarts 20 de desembre i dijous 22 de desembre de 10 a 13h (presencial)Formació adreçada a ajudar a prendre consciència de la relació que tenim amb els diners, ja que òbviament si aquests no existeixen el negoci tampoc. Es coneixeran els quatre tipus principals de relacions que es poden tenir amb els diners, les creences limitants que no deixen créixer i a aprendre a obtenir una mentalitat orientada a l'èxit.Durant aquest mes de desembre també hi ha laper a persones emprenedores amb les següents propostes: Comença a emprendre, una setmana en format presencial i l'altra on-line (alternativament). El pla d'empresa on-line, Avalua la teva idea empresarial on-line i Finançament i ajuts per a persones emprenedores on-line.El formulari d'inscripció és únic on es poden marcar els diferents cursos o cursTota la formació és subvencionada per lai l'