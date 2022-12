El Bàsquet Manresa va guanyar 216.000 euros gràcies a la seva bona temporada

Pressupost temporada 2022/23. Font: Bàsquet Manresa

Ladelha presentat uns números molt diferents als pressupostats fa un any. Si bé els comptes preveien que el club bagenc perdria uns 290.000 euros la realitat diu que n'ha guanyat 216.277,69. La bona participació del Baxi Manresa a laés una de les claus que explica aquest canvi d'escenari. Arribar a la final va tenir com a premi un ingrés de 400.000 euros. Els traspassos de jugadors comi més ingressos de taquilla i patrocinis, van ajudar a què els ingressos fossin un milió d'euros superiors als pressupostats. Les despeses també van ser superiors en mig milió d'euros. Curiosament, aquest benefici de 216.000 euros compensa el dèficit de la temporada passada (218.000 euros).El deute bancari del Bàsquet Manresa és de 2,7 milions d'euros., l'(ICF) i els crèditsen són les principals partides. Des del club, es considera que aquest deute està "ben estructurat" i es pensa que haver demanat diners a entitats públiques facilita possibles negociacions. Mentre que el club manresà amortitza el crèdit amb CaixaBank any a any els crèdits ICO i amb l'ICF estan encara en període de carència., gerent del Baxi Manresa, ha explicat que no hi ha deutes amb jugadors i tècnics.De cara a la temporada 2022/23 elascendeix als 3,4 milions d'euros. Al capítol d'ingressos els patrocinadors principals (600.000 euros), els abonaments i taquillatge (822.000), els ingressos procedents de l'ACB (837.000 euros), el pool de patrocinadors (571.000), el conveni amb l'ajuntament (370.000) i un capítol d'altres ingressos (200.000) en són les partides. Pel què fa a les despeses, la plantilla professional (2.625.000 euros), els desplaçaments (172.000), l'organització de partits (150.000 euros), les despeses d'administració (230.000) i altres despeses (60.000) seran els principals càrrecs. Bàsquet Manresa preveu uns beneficis de 78.000 euros tot i que admet que les modificacions a la plantilla poden alterar aquests números.Ha estat la primera junta general d'accionistes dedes de la seva arribada a la presidència. Una de les novetats ha estat que el màxim mandatari del club bagenc s'ha posat dret davant el faristol i ha fet un repàs de l'actualitat del club. Serracanta ha reconegut que la situació esportiva del Baxi Manresa no és la que voldria però es mostra confiat en revertir la situació. A pregunta d'un accionista ha respost que des de la direcció esportiva es continua treballant per portar el cinc que l'equip necessita però que el mercat no sempre ofereix jugadors de suficient qualitat.Un altre punt de la junta general ha estat l'aprovació de l'entrada de(Olga Tarragó, Joan Sardanyons, Josep Maria Herms i el mateix Serracanta) i la sortida de Josep Sàez, Fèlix Salido i Albert Estiarte. El nou consell d'administració serà vigent fins el 21 de desembre de 2025.