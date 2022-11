Cineclub encara el proper trimestre amb una mostra brillant i aclaparadora de cinema

Karaoke Paradise

01/12/2022, 19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Einari Paakkanen

Durada: 75 min Format: Digital

Nacionalitat: Finlàndia / 2022



El gèlid paisatge de Finlàndia amaga una passió contagiosa pels karaokes. Cada personatge d'aquest entranyable documental té una història per compartir. Els karaokes són l'antídot contra la soledat i una medicina per gaudir en comunitat sense grans pretensions.



Documental del Mes



Memoria

04/12/2022, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Apichatpong Weerasethakul

Intèrprets: Tilda Swinton, Daniel Giménez Cacho, Jeanne Balibar

Durada: 136 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Colòmbia, Tailàndia, França, Alemanya, Mèxic, Qatar, Regne Unit, Xina, EUA i Suïssa / 2021



Un cop sec que trenca el silenci de la nit, un so la procedència i la naturalesa del qual són inidentificables, una sensació que ja mai més no ens fugirà del cap. Més enllà de les fronteres marcades per les cultures, per les nacions o per qualsevol codi amb el qual ens comuniquem, Apichatpong Weerasethakul torna a demostrar per què no hi ha cap cineasta amb qui es pugui comparar.



Premi del Jurat al Festival de Cannes

Un premi Platino: millor so, i tres nominacions: direcció artística, fotografia i música



Els que es van quedar

11/12/2022, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros

Direcció: Barnabás Tóth

Guió: Barnabás Tóth i Klára Muhi, basat en la novel·la de Zsuzsa F. Várkonyi

Intèrprets: Károly Hajduk, Abigél Szőke, Mari Nagy

Durada: 83 min Format: Digital

Nacionalitat: Hongria / 2019



Una noia que viu a l'Hongria devastada de després de la Segona Guerra Mundial descobreix com l'afecte pot tancar ferides que pensava que eren irreparables.



Sessió de Filmoxarxa



La isla de Bergman

18/12/2022, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Mia Hansen-Løve

Intèrprets: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska

Durada: 112 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: França, Bèlgica, Alemanya, Suècia, Mèxic, Brasil i Regne Unit / 2021



Una parella de cineastes es retira a l'illa de Fårö, on va viure el cineasta suec Ingmar Bergman, a la recerca d'inspiració per escriure les seves properes pel·lícules. A mesura que avança l'estiu i augmenta la seva fascinació pels misteriosos paisatges de l'illa, la frontera entre realitat i ficció no tardarà a desdibuixar-se.



El odio

22/12/2022, 19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros

Direcció i guió: Mathieu Kassovitz

Intèrprets: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Durada: 98 min Format: Digital

Nacionalitat: França i EUA / 1995



24 hores en un suburbi de París. La pallissa a un noi de 16 anys per part de la policia provoca una violenta reacció del barri.



Premi a la millor direcció al Festival de Cannes

Tres premis César: millor pel·lícula, productor i muntatge; i vuit nominacions: millor direcció, actor (Vincent Cassel), guió, fotografia, so i actor revelació (Vincent Cassel, Hubert Koundé i Saïd Taghmaoui)

Dos premis Lumière: millor pel·lícula i direcció



Long Liva



Sessió sorpresa

28/12/2022, 19.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció: ?

Guió: ?

Intèrprets: ?

Durada: Entre 90 i 100 min Format: Digital

Nacionalitat: ? / 2021



Torna la tradicional sessió sorpresa pels Sants Innocents, amb una comèdia negra nadalenca i un repartiment amb estrelles que podem trobar a Pirates del Carib, Match Point o Annabelle.



Dos premis al Festival de Sitges



Vortex

08/01/2023

18:30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Gaspar Noé

Intèrprets: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz

Durada: 142 min Format: Digital

Nacionalitat: França, Bèlgica i Mònaco / 2021



Una parella d'avis que pateix demència veu com la pèrdua de capacitats mentals els separa i transforma l'espai compartit on viuen en un ambient claustrofòbic que no té res a veure amb una llar.



Maija Isola

12/01/2023, 19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Leena Kilpeläinen

Durada: 96 min Format: Digital

Nacionalitat: Finlàndia / 2021



La increïble vida de Maija Isola. Un retrat fascinant de l'autora dels icònics estampats Marimekko, la marca finlandesa de disseny més famosa del món.



Documental del Mes



Fuego

15/01/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Claire Denis

Intèrprets: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Bulle Ogier

Durada: 116 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: França / 2022



Quan es van conèixer, la Sara vivia amb en François, el millor amic d'en Jean. Ara, en Jean i la Sara s'estimen i viuen junts des de fa 10 anys. Un dia, la Sara veu en François pel carrer. Ell no se n'adona, però a ella l'envaeix la sensació que la seva vida podria canviar sobtadament.



Os de Plata a la millor direcció al Festival de Berlín



Costa Brava, Líbano

22/01/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció: Mounia Akl

Guió: Mounia Akl i Clara Roquet

Intèrprets: Nadine Labaki, Yumna Marwan, Saleh Bakri

Durada: 106 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Líban, França, Espanya, Suècia, Dinamarca, Noruega, Qatar / 2022



La família Badri ha fugit de Beirut per construir la seva utopia particular lluny de la pol·lució i la conflictivitat de la gran ciutat. Però aquest oasi de resistència al capitalisme global es veu amenaçat pels avenços d'un abocador proper i les esquerdes internes de la família.



Gran Premi del Jurat al Festival de Cinema Europeu de Sevilla



Repo Man

26/01/2023

19:00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros

Direcció i guió: Alex Cox

Intèrprets: Harry Dean Stanton, Emilio Estévez, Tracey Walter

Durada: 92 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: EUA / 1984



Un adolescent punk comença una feina en què ha de recuperar il·legalment cotxes que no han estat pagats pels seus amos. El negoci va bé fins a l'aparició d'un cotxe, al maleter del qual hi ha quelcom molt cobejat per gent poc escrupolosa.



Long Live



La noia i l'aranya

29/01/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros

Direcció i guió: Ramon Zürcher i Silvan Zürcher

Intèrprets: Liliane Amuat, Yuna Andres, Henriette Confurius

Durada: 98 min Format: Digital

Nacionalitat: Suïssa / 2021



La Lisa canviarà de pis. La Mara es queda. A mesura que es mouen les caixes i es construeixen els armaris, els abismes comencen a obrir-se i es posa en marxa una muntanya russa emocional.



Sessió de Filmoxarxa



Un viatge de marbre

02/02/2023, 19.00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: gratuït

Direcció: Sean Wang

Durada: 99 min Format: Digital

Nacionalitat: Països Baixos, Hong Kong, França i Grècia / 2021



De Grècia a la Xina, un viatge al·lucinant per la ruta del marbre. Una reflexió amb humor sobre l'autenticitat, la tradició i l'absurditat de l'economia global.



Documental del Mes



Donde está Anne Frank

05/02/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Ari Folman

Intèrprets: Emily Carey, Michael Maloney, Ruby Stokes

Durada: 99 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Bèlgica, Luxemburg, França, Països Baixos i Israel / 2021



La Kitty, l'amiga imaginària a la qual Anne Frank va escriure en el seu famós diari, cobra vida a l'Amsterdam actual. Sense saber que han passat 75 anys, la Kitty està convençuda que si ella està viva, llavors l'Anne també ho ha d'estar.



Una nominació als Premis del Cinema Europeu: millor pel·lícula d'animació



Cinco lobitos

12/02/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Alauda Ruiz de Azúa

Intèrprets: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea

Durada: 104 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Espanya / 2022



L'Amaia acaba de ser mare i s' adona que no sap gaire bé com ser-ho. La seva parella s'ha d'absentar de casa per feina durant unes setmanes, i per això decideix tornar a casa dels seus pares i, així, compartir la responsabilitat de cuidar el seu nadó.



Set premis al Festival de Màlada: millor pel·lícula, guió, actriu (Laia Costa), premi del jurat jove, premi ASECAN, premi Feroz Puerta Oscura i premi Signis



El conte del cranc rei

19/02/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros

Direcció i guió: Alessio Rigo de Righi i Matteo Zoppis

Intèrprets: Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Ercole Colnago

Durada: 105 min Format: Digital

Nacionalitat: Itàlia, França i Argentina / 2021



Petita ciutat d'Itàlia, finals del segle XIX. Luciano, un borratxo, mata accidentalment la seva amant durant una revolta contra el príncep local. Per pagar el seu crim, es veu obligat a exiliar-se a l'illa més remota del món, a la Terra del Foc d'Argentina. La recerca del tresor d'un naufragi amagat a l'illa es converteix en la seva oportunitat de redempció.



Una nominació als premis David di Donatello: millor direcció revelació



Sessió de Filmoxarxa



Movida del 76

23/02/2023

19:00h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 4 euros

Direcció i guió: Richard Linklater

Intèrprets: Jason London, Matthew McConaughey, Milla Jovovich

Durada: 103 min Format: Digital

Nacionalitat: EUA / 1993



Últim dia de classe d'uns estudiants d'institut el 1976. Una festa a base de cervesa, marihuana i quintades en un dia únic tant per als nois que se'n van per sempre com per als novells que acaben d'arribar.



Long Live



Introduction

26/02/2023, 18.30h

Auditori Plana de l'Om

Entrada: 5 euros

Direcció i guió: Hong Sang-soo

Intèrprets: Shin Seok-ho, Park Mi-so, Kim Min-hee

Durada: 104 min Format: Blu-ray

Nacionalitat: Espanya / 2022



De vegades, una mirada compartida o un fum compartit poden significar tant com qualsevol cosa que puguem dir a les persones properes. A cada escenari, Young-ho anticipa una conversa important. Visita el seu pare, que atén un pacient famós a Seül. Sorprèn la seva nòvia Ju-won a Berlín, on estudia disseny de moda. Va a un hotel al costat del mar per trobar-se amb la seva mare i hi porta el seu amic Jeong-soo.



Premi al millor guió al Festival de Berlín

tancarà el 2022 i obrirà el 2023 amb unad'un cinema que segueix resistint a les barricades. França, un dels principals baluards del setè art, aportarà tres creacions majúscules que regalimen sensibilitat, intensitat i clarividència: Vortex (), La isla de Bergman () i Fuego ().Dos mestres orientals (el tailandèsi el coreà) tornaran a enlluernar l'espectador amb la còsmica i incommensurable Memoria, i la deliciosa i perspicaç Introduction.També es podrà gaudir de l'alè poderós transmès per tot un seguit de llargmetratges filmats per: Cinco lobitos, Els que es van quedar, El conte del rei cranc, La noia i l'aranya i Costa Brava, Líbano.Cinclub també recuperarà tresdels anys 80-90: la rabiosa El odio, la refrescant Movida del 76, i la contundent Repo Man.La tradicional sessió “innocent” sorprendrà amb una fusió irreverent dei… fantasia apocalíptica.