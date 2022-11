El Bages és l'única comarca central que no superarà l'impacte de la Covid fins a principis de 2023

Recuperació del "xoc" de la Covid-19

Elserà l'única comarca de laque no es recuperarà de l'impacte de la pandèmia fins el primer trimestre de 2023. Així ho pronostica, catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB i director de l'. Per contra, la resta de comarques "donaran per tancada la crisi de la Covid aquest 2022". L'estudi destaca que la Catalunya Central va registrar un creixement del(VAB) del 6,7%, superior a la mitjana catalana (5,8%). Oliver atribueix aquests resultats al bon comportament de lai dels. A més, la caiguda del 2020 va ser "menys intensa" perquè "és un territori amb una estructura productiva més favorable a resistir xocs exteriors".L'anuari econòmic comarcal que anualment publica elanalitza el creixement a partir del Valor Afegit Brut (VAB), un indicador que mesura la. Segons aquest índex, l'any passat les comarques centrals van, una xifra superior a la mitjana catalana, que va ser del 5,8%. El catedràtic Josep Oliver atribueix aquest creixement al fet que "el 2020 la caiguda va ser menys intensa que al conjunt de Catalunya perquè la Catalunya Central té una".De fet, Oliver ha avançat que aquest creixement "intens" s'explica per dos sectors que "tiben molt". D'una banda, les manufactures que el 2021 van créixer un 7,9%. Es tracta d'una indústria, segons l'expert, molt vinculada al. D'altra banda, el segon sector que ha contribuït a aquest creixement generalitzat és el dels serveis personals. Segons Oliver, "aquest és el sector que més va col·lapsar el 2020 i va arrossegar la caiguda del país". En concret, els serveis personals van créixer un 10,1%, mentre que la resta de serveis privats un 8,3%.Oliver s'ha aventurat a augurar que pràcticament totes les comarques de la Catalunya Central s'hauran recuperat de la "ferida" provocada per laaquest 2022 a excepció de la comarca del Bages, que no preveu que la superi fins els primers mesos de 2023. "La sensació és que la Covid ja ha passat, però des del punt de vista econòmic encara queda feina per fer per tancar el forat que va haver-hi el 2020 que va ser insòlit", apunta Oliver. "Malgrat que les comarques centrals són de les que més bé se'n surten, el balanç és queper recuperar el volum del 2019", relata el catedràtic.Les previsions per aquest 2022 també són molt positives per al territori. De fet, Oliver relata que fins a l'agost lessón "francament esperançadores". A la Catalunya Central fins al mes d'agost l'afiliació al sector industrial ha crescut un 4,5%, mentre que la mitjana de Catalunya ha sigut de l'1,9%. Això fa preveure al catedràtic que el creixement al conjunt de la Catalunya Central pel 2022 podrà ser del 5%.