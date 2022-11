Sant Fruitós impulsa un nou servei de canguratge gratuït

L'impulsa un nou servei gratuït deper tal de contribuir a l'harmonització de la vida familiar i personal, donant així resposta a lesexistents, principalment per part de les dones, pel que fa a l'atenció dels infants a la seva cura.Des de l'Ajuntament es considera que aquest temps de cures és un dret que moltes famílies no disposen, especialment les, a qui històricament se'ls ha atribuït el treball de la criança dels infants.Aquest nou servei, que va dirigit a famílies amb, s'oferirà durant els tres primersd'aquest mes de desembre, els dies 3 i 4, 10 i 11 i 17 i 18 de desembre. L'horari del servei serà de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.La proposta es realitzarà eli els nens i nenes podran prendre part en diferents propostes de joc, tallers lúdics i altres activitats de lleure.Lesa fer ús del servei poden inscriure's per reservar plaça a través d' aquest enllaç o dirigir-se directament al Nexe Espai Jove. Les places són limitades.