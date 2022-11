Aquest desembre arrenca el procés d'inscripció dels cursos de català per al 2023

El(CPNL) iniciarà els pròxims dies les inscripcions als cursos ordinaris de català per a persones adultes del període gener-març 2023. Per inscriure's a un, cal saber-ne el nivell. Si no se sap, s'ha de sol·licitar una prova deabans de la inscripció a través d' aquest portal . Es recomana fer aquesta prova de nivell abans del 14 de desembre.Eles pot fer totalment en línia a través del portal web. Concretament, els dies 15 i 16 es farà la inscripció preferent per als aprenents que hagin fet un curs al CPNL durant l'últim any. Entre el 19 i el 20 de desembre, s'obrirà el període de torn general per a tothom. La inscripció, que s'atén per ordre d'arribada, es podrà fer en línia a través de la plataforma d'inscripció i tràmits o presencialment, en casos excepcionals, amb cita prèvia. Cal que truqueu al 93 872 17 07 o al 673 006 264 o que escrigui a manresa@cpnl.cat Els cursos s'ofereixen en modalitat. En la pàgina web es pot trobar un cercador que permet localitzar de manera senzilla els cursos que es faran.Els cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística sóni disposen de certificació oficial de la, equivalent al. Són cursos gratuïts en els nivells inicials i bàsics, i compten amb reduccions importants en la resta de nivells, excepte en el nivell superior.Les diferents modalitats d'aprenentatge i la metodologia dels cursos de català del Consorci consoliden un, que permet assolir els coneixements i alhora introdueix l'alumne a la comunitat d'aprenentatge on, a més, disposa de l'accés a altres serveis per activar el català, com el