El Pacte Manresa 2022 insta els governs de tot el món a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives

Compromisos del pacte

- Continuar aquest treball transformatiu, solidàriament, cadascú de nosaltres, molt més enllà d'aquesta trobada, des de les nostres respectives comunitats, regions i països.

- Garantir més intercanvis intergeneracionals, interreligiosos i multisectorials que generin avenços en l'àmbit social i d'innovació per abordar la desigualtat i la discriminació i que, així, totes les comunitats puguin prosperar sobre la base de la justícia i la igualtat en ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles.

- Reflexionar sobre el nostre consum personal i comunitari i sobre com les nostres accions personals i col·lectives poden ajudar a pal·liar la contaminació i el canvi climàtic i crear espais més humans a les ciutats.

- Difondre la idea que els recursos naturals són finits, que cal equilibrar les accions per protegir el medi ambient amb les dinàmiques del mercat, que tenir més no sempre és millor i que sense pau al nostre cor no hi pot haver una ecologia transformativa integral.

- Mantenir contacte amb diferents mitjans de comunicació i altres agents socials per fomentar la difusió d'informació basada en proves, veraç i justa sobre els efectes del canvi climàtic i ajudar a passar a estils de vida conscients i responsables.

- Treballar amb els governs nacionals i locals, inclosos els municipals, amb un enfocament multisectorial per assolir compromisos establerts a nivell nacional.

Accions a propugnar a partir del pacte

- Dur a terme cada any a les nostres ciutats accions per millorar el clima.

- La participació inclusiva de ciutadans i membres de les comunitats en el desenvolupament d'infraestructures sostenibles a les ciutats.

- Implementar projectes holístics que promoguin i protegeixin la salut i el benestar de tota vida basant-se en els valors de la justícia, la inclusió i la responsabilitat ecològica integral.

- Publicar sobre l'impacte desproporcionat del canvi climàtic en comunitats d'arreu del món i sensibilitzar la població sobre aquesta qüestió.

- Incorporar material d'educació mediambiental als centres educatius religiosos.

- Crear un espai virtual multireligiós, multisectorial, intergeneracional i amb perspectiva de gènere per compartir millors pràctiques i informació que permetin crear societats més inclusives, sostenibles i segures.

Difondre la necessitat de repensar el món

L'Auditori de l'Espai Plana de l'Om deha acollit aquest dimecres al matí la signatura del, un document d'abast internacional que insta els governs de tot el món aglobal i a crear. El Pacte és el resultat del, que s'ha celebrat a la capital del Bages al llarg dels darrers quatre dies, amb debats i conferències que han reunit una cinquantena llarga dei representants dede més de 30 països del món, per tal de trobar una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic.Després de la signatura, el Pacte ha estat presentat a la premsa per l'alcalde de Manresa,, i la secretària general de, que s'han compromès a traslladar les propostes i els compromisos a altres ciutats, comunitats religioses i organismes nacionals i internacionals, com l'i la, amb la voluntat que sigui compartit per tots els governs del món.Segons s'ha fet palès en els quatre dies de debats, i tal com es desprèn del text del Pacte, "el canvi climàtic alimenta les, que afecten principalment les ciutats, on viu la majoria de la població mundial, inclosos els refugiats i els desplaçats a causa dels efectes d'aquest canvi". Davant una crisi climàtica que és "complexa", l'enfocament ha de ser "multisectorial, interreligiós, intergeneracional i amb perspectiva de gènere", reconeixent "el valor crucial delcom a part de la resposta global a la crisi climàtica". Per aquests motius, el Pacte insta a "crear ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles", que "puguin pal·liar els efectes de les crisis socials i mediambientals que repercuteixen en tothom, especialment en els més vulnerables".Durant la presentació del Pacte, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha manifestat la necessitat de "difondre arreu la necessitat de". En aquest sentit, ha demanat que "personalment i col·lectivament prenguem mesures per frenar el canvi climàtic, i per respectar la natura i el medi ambient, que no té recursos il·limitats". Des de Manresa, ha afirmat, "ens comprometem a dur a terme accions concretes de manera continuada, i a treballar per implementar projectes que protegeixen la salut i el benestar de totes les persones, amb responsabilitat ambiental". També ha assenyalat que "no donem solucions màgiques, no és el que ens pertoca", però s'ha compromès a "fer un, per ajudar la ciutadania, els governs i les comunitats religioses a prendre consciència de la gravetat de la situaci& oacute; actual del nostre planeta, i a treballar per salvar-lo, cadascú en el seu nivell".Per la seva banda, Azza Karam ha recordat alguns dels ponents de referència del Fòrum, com, que han deixat reflexions de pes, i ha afirmat que "no és només que estiguem parlant del medi ambient, sinó que som en unes converses interreligioses, intergeneracionals i amb equilibri de gènere".El Fòrum s'ha celebrat en el marc de la commemoració dels 500 anys de l'estada d'a Manresa, sota l'organització de l'Ajuntament de Manresa -a través de- i de Religions for Peace, organització de diàleg interreligiós de referència a nivell mundial, amb seu a Nova York i organitzacions nacionals arreu del món.