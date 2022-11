L'espectacle musical «Guillermotta» arriba dijous al Kursaal

La sala petita delacollirà aquest dijous, 1 de desembre a les 7 de la tarda, l'espectacle musical Guillermotta, un concert íntim de cançons de la graninterpretades per un alter ego molt particular, anomenat, encarnat perSensibilitat, ironia, compromís, mamarraxisme, poesia... en definitiva,en bona companyia en un espectacle musical on podrem reviure la popular Remena nena, però també d'altres com Lily o Pantera.L'espectacle, dirigit peramb direcció musical i piano en directe de, ha estat guardonat amb ela millor actor de teatre musical i amb elsa millor musical de proximitat i millor interpretació musical.Guillermina Motta va entrar a formar part delsel 1964 i aviat es va convertir en una de les seves cares més conegudes. Apassionada per la chanson francesa, va versionar Brel, Brassens, Barbara... a més a més de musicar poemes d'autors catalans.Queden molt poquesper poder veure la funció de demà dijous. Les entrades tenen un preu de 15 euros (12 euros amb descompte de Majors de 65 anys, amb Carnet Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet