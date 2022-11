Unes 200 persones, a la gala del Ballet Clàssic Manresa a favor del CR en Trastorn de l'Espectre Autista

Diumenge passat, el(BCM) va oferir un any més una gala benèfica a favor del(CR TEA CC). Enguany, gairebé 200 persones van omplir la platea delper veure El llac dels cignes, un espectacle ple de moments emotius i amb una esplèndida posada en escena.El mes d'octubre, Manresa Teatre Musical (MTM) va oferir igualment dos espectacles musicals a favor del CR TEA CC, en aquest cas van ser els musicals El rei lleó i Spamalot . Gràcies a la recaptació dels tres espectacles, el CR TEA CC pot continuar ajudant les famílies d'del Bages i voltants.Fa anys que tant MTM com BCM fan aquestes gales benèfiques i ja s'ha establert unade familiars de persones amb TEA que esperen amb delit veure any rere any els espectacles que ens ofereixen.En paral·lel, elha encetat també una campanya de micromecenatge per aconseguir editar un nou llibre de contes sobre autisme (10 anys, 10 contes). La campanya acaba el dia 19 de desembre i encara els falta recaptar el 40 % del total.