Khalid Noureddine causa baixa del CE Manresa

El jove davanter centre de 19 anysha estat donat de baixa del, on s'havia incorporat el passat 1 de setembre com a última incorporació abans de tancar-se el període , just a l'inici de la lliga.Khalid Noureddine va arribar al CE Manresa lliure des del, on la temporada passada havia fet 16 gols en 17 partits jugant amb el seu. Abans de la seva experiència andalusa, havia jugat amb la, on va debutar en el seu equip absolut anotant cinc gols en el seu primer partit, i on va conèixer l'actual entrenador blanc-i-vermell,Davant les poques oportunitats que ha tingut aquest inici de temporada al CE Manresa, s'ha, tot i que no ha transcendit si ha estat decisió del club o del jugador.