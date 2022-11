Súria presenta el projecte del Museu de la Mineria durant el pregó de la Festa de Santa Bàrbara

El pregó de la, patrona de la mineria, ava servir per presentar públicament el projecte del, que vol contribuir a la difusió de la importància històrica, econòmica i social del sector a partir d'un plantejament obert i integrat en el territori. L'acte va tenir lloc el passat divendres al saló de sessions de la Casa de la Vila.La comissió impulsora del projecte és formada per representants de l', estudiosos i persones vinculades al sector. Segons aquesta comissió, el futur Museu vol néixer "amb modèstia" i anar creixent progressivament, amb un, un, ipels indrets del municipi més representatius de la història del sector a la vila.El centre d'acollida s'ubicarà als baixos de, aprofitant l'actual infraestructura de l'. Pel que fa al centre d'interpretació, seria a la segona planta del, un espai contigu a Cal Balaguer i que en els darrers mesos ha estat objecte d'obres d'adequació per part de l'Ajuntament.En representació de la comissió impulsora, l'estudiós suriencva explicar que no es vol fer un "megaprojecte", sinó una proposta realista basada en el concepte d', "on el visitant es desplaça pel territori recorrent els diferents elements".Albert Fàbrega va afegir que "no hauria de ser només el", sinó que recollirà la història dels diferents tipus d'activitat minera que han marcat la història de Súria. L'estudiós surienc també va fer referència als antecedents del projecte, que va ser plantejat públicament per primera vegada l'any 1966 pel setmanari Suria.La comissió impulsora del projecte es va formar a començaments de l'any 2020, amb un paper destacat de l'aleshores regidor de Promoció Econòmica,. En la seva intervenció durant l'acte del pregó de la Festa de Santa Bàrbara, Albert Fàbrega va agrair el suport de l'actual equip de govern municipal i deld'al projecte de Museu.En el transcurs de l'acte, l'alcaldeva agrair el treball de la comissió impulsora del projecte i va avançar que al llarg de l'any 2023 és previst fer visitable el conjunt arqueològic de l', que formarà part dels itineraris del futur Museu de la Mineria.El batlle surienc va convidar tothom a "fer-vos vostre" el projecte del Museu. Albert Coberó també va agrair al comitè d'empresa d'ICL Súria el seu interès per fer el pregó de la Festa de Santa Bàrbara en el saló de sessions de la Casa de la Vila i va desitjar una alta participació en la resta d' actes del programa Per la seva banda, el president del comitè d'empresa d'ICL Súria,, va manifestar que la Festa de Santa Bàrbara "és una festa del poble". També va qualificar de "molt interessant" el projecte del Museu de la Mineria per remarcar la importància que el sector ha tingut a Súria al llarg de la història. En l'acte van participar altres membres del comitè d'empresa i de la corporació municipal.La Festa de Santa Bàrbara va continuar dissabte amb nombroses activitats lúdiques a la plaça de Sant Joan i la col·laboració de diferents entitats de la vila.El programa continuarà aquest diumenge 4 de desembre, diada de Santa Bàrbara, amb lai l'i altres actes al llarg de la jornada. L'organització de la Festa de Santa Bàrbara és a càrrec del comitè d'empresa d'ICL Súria.