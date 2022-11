Una conferència explicarà divendres els mosaics de Marko Rupnik al santuari de la Cova

Aquest dijous 1 de desembre, laacollirà la conferència Marko Rupnik i els mosaics de la Cova, a càrrec de, superior del, que donarà a conèixer una de les creacions artístiques cabdals de la ciutat amb motiu de la commemoració del 500 aniversari de l'estada manresana de: els mosaics dede l'església de la Cova.Batejat per la crítica internacional com el, l'artista eslovè Marko Rupnik va presentar el passat 2021 els mosaics que decoren les capelles laterals de l'església dels jesuïtes de Manresa , un conjunt mural de més de 550 metres quadrats de superfície que mostren el pelegrinatge cristià a través dels, un itinerari, en paraules del mateix artista,"en què es passa d'un catolicisme declarat a una fe viscuda". Es tracta d'una obra concebuda per aquest creador i jesuïta eslovè amb la col·laboració d'un equip integrat per una vintena de persones de diferents països. Els materials que utilitza provenen dei de, treballats amb una tècnica que estableix un diàleg amb la mateixa pedra com a base creativa de l'obra.L'obra és plena de detalls i de símbols, molts d'ells estretament vinculats a l', entre els quals hi apareixen també eli el. L'obra vol ésser un espai d'encontre, d'experiència comunitària. Per aquest motiu, el proper dijous, en el mateix espai on es reuneixen les 22 creacions realitzades pels artistes manresans a l'entorn dels episodis manresans de Sant Ignasi de Loiola, David Guindulain, superior del Santuari de la Cova, farà una explicació de les diferents escenes que comprenen els mosaics de Rupnik i la seva profunda càrrega simbòlica, més enllà de la seva monumentalitat estètica.L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i és d'entrada lliure. Serà la darrera de les activitats paral·leles a l'entorn de l'exposició Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques que pot visitar-se fins al proper dissabte a la Casa Lluvià. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament de Manresa i per l'Institut Cal Gravat.