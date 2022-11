El pressupost inicial de Súria per a 2023 puja a gairebé 9,5 milions d'euros

Objectius principals del nou pressupost

- Assegurar el bon funcionament i la millora dels serveis municipals.

- Incrementar les partides destinades a Benestar Social.

- Seguir apostant per la promoció d'habitatge social, la competitivitat del teixit econòmic i les energies renovables.

- Seguir millorant els equipaments d'ús social i la millora de la via pública.

- Incrementar la partida destinada a pressupostos participatius.

- Mantenir la contenció de la despesa corrent, tot i el fort increment dels costos energètics per la situació del mercat internacional de l'energia.

Inversions al pressupost

- Construcció de l'edifici del SAIAR: 1.159.953,48 euros.

- Millores dels polígons industrials: 500.000,00 euros.

- Rehabilitació de l'edifici de Cal Ton Bató: 176.500,00 euros.

- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals: 170.186,91 euros.

- Pressupostos participatius dels barris: 115.000,00 euros.

- Inversions en la xarxa d'aigua i clavegueram: 85.199,77 euros.

- Adequació del conjunt arqueològic de les Guixeres: 55.313,34 euros.

- Redacció del projecte d'edifici de la nova Biblioteca Pública: 55.212,30 euros.

- Canvi de calderes escolars: 30.000,00 euros.

- Millores dels equipaments esportius: 20.000,00 euros.

- Millores a la pista esportiva del carrer de les Flors (barri Santa Maria): 48.000 euros.

- Millora de camins forestals municipals: 15.955,79 euros.

- Millores del Cementiri Municipal: 15.000,00 euros.

- Instal·lació de nou carregador per a vehicles elèctrics: 15.000 euros.

El ple municipal de l'va aprovar elinicial per a l'exercici de 2023 en la seva darrera sessió ordinària, el passat dijous, per 5 vots a favor (), 1 vot en contra () i 5 abstencions (). El nou pressupost es situa en 9.478.798,81 euros, dels quals prop d'un 27% seran destinats a inversions.Aquest és el pressupost municipal inicialde l'Ajuntament de Súria. L'equip de govern ha mantingut converses amb tots els grups municipals i el regidor no adscrit per intentar consensuar el seu contingut i incorporar totes les propostes possibles. En total, lesper a l'any 2023 seran de 2.544.194,09 euros.Lesdel pressupost municipal inicial són les següents:La sessió deles va celebrar el passat dijous 24 de novembre, amb les absències d'una regidora del grup municipal del PSC i del regidor no adscrit.