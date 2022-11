S'inicia la plantació d'arbrat al nou tram urbanitzat al passeig de Riu de Manresa

L'ha començat laal tram central del, entre el pont de Sant Francesc i la plaça del Mil·lenari, on hi havia la Carpa del Riu . Es preveu plantar cinquanta-sis exemplars de(Platanus x hispanica). Després de l'acabament de les obres que vanaquest espai de la ciutat, restava pendent la plantació d'arbres que es va programar per aquest mes de novembre, unes dates més idònies amb l'objectiu d'La plantació d'arbrat es farà en dues fileres. La més propera a la calçada es disposarà alineada amb l'i l'altra filera permetrà recuperar els onze arbres que es van malmetre per una fuita del col·lector de salmorres . Els treballs han inclòs la instal·lació d'una xarxa de reg.Els treballs de renovació i accessibilitat per a la ciutadania d'aquest tram deles van programar en tres fases. La primera fase va arrencar l'abril de 2021 amb l'enderroc de l'antiga discoteca Carpa del Riu, van continuar amb una segona fase amb els treballs d'urbanització que van finalitzar el maig i que ara es completen a la plantació d'arbrat. Restarà pendent una tercera fase, que tindrà lloc a principis de l'any vinent -s'està acabant de redactar el projecte-, que consistirà en l'adequació d'uni una nova plantació d'arbres.Les actuacions de millora global d'aquest espai del passeig del Riu tenen com a objectiu millorar la connectivitat a l'entorn del Parc del Cardener, tant pel que fa als usos decom en ladel, objectius recollits al pacte de govern, al(PAM) i al Pla Estratègic del Cardener