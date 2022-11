Els alcaldes de Manresa i Sant Joan es reten en el circuit virtual de Manresa de Fórmula 1 i guanya...

L'alcalde de Manresa,, i el de Sant Joan de Vilatorrada,, han competit aquest dimarts en la demostració del Manresa Street Circuit, la creació de l'streamer Norman López, de Gedi Media, d'un circuït urbà virtual a Manresa , que s'ha fet a la seu d', a l'avinguda Montserrat 102 de Sant Joan de Vilatorrada, amb un equipament professional de simracing amb sistema de moviment.La cursa protagonitzada pels dos alcaldes s'ha decidit per uns escasos tres segons a favor de Marc Aloy, però ha comptat ambper la fal·lera que tenien tots dos batlles en xocar a gairebé totes les corves i fins i tot algunes rectes. Ja ho havia avisat prèviament el creador del circuit, Norman López: "és unja que s'ha fet respectant el traçat real de Manresa i, per tant, les corves i els desnivells són els que són".Per aquest motiu, els alcaldes han competit amb unja que ficar-se a Manresa amb unnomés és a l'abast dels pilots més avesats a aquest tipus de jocs. Qui sí que ho ha fet en un monoplaça, i no un qualsevol, sinó un, ha estat López, que ha demostrat una destresa només a l'abast de qui ha passat moltes hores davant d'un volant virtual.Després d'ells tres, qui ha volgut també ha pogut provar el circuit manresà, que passa per la Fàbrica Nova, el carrer Barcelona, el carrer Guimerà, la Muralla fins al passeig del Riu, per tornar a pujar per Sant Marc i via de Sant Ignasi fins, de nou, a la Fàbrica Nova. El Manresa Street Circuit reprodueix elsde Manresa en la seva versió 1.0, però Gedi Media ja treballa en l'actualització de la resta d'edificis per identificar-lo al màxim amb els carrers de la ciutat.El Manresa Street Circuit ja porta més de, segons ha explicat Norman López, i ha estat visionat més de 500.000 vegades a les xarxes socials.