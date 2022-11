El Catalunya Central guanya en el darrer sospir el seu primer partit a Primera (34-33)

La primera victòria adel sènior femení del) no va ser un triomf qualsevol. Fou un d'aquells partits que et queden gravats per sempre en la memòria. Sobretot, per com es va guanyar: en el, amb l'avantatge final de només un punt, i amb el just premi a una aposta de risc en un llançament de cop de càstig a pals amb el temps ja gairebé consumit del tot.El partit contra elhavia estat un frec a frec constant. Les osonencomanresanes i les vallesanes es van anar turnant al capdavant d'un marcador que va canviar de lideratge fins a vuit vegades en els 80 minuts de joc. L'emoció era a flor de pell en cada jugada. Al minut deu les locals es posaven per davant, però al 19, la cosa es tornava a ajustar 10-7, fins que al descans es va arribar amb victòria visitant de nou, però encara per la mínima (17-19).Estaven clares dues coses. Que el rival era potent, ordenat en defensa, i que havia vingut alamb tota la convicció de victòria, tot i que arribaven amb només 14 jugadores. I, tanmateix, també estava clar que el Catalunya Central no estava disposat a rendir-se de cap de les maneres. A la repressa, la dinàmica del partit era la mateixa que a la primera meitat, un. Passaven els minuts i el partit es posava molt de cara a les visitants. A 5 minuts per al final (24-33) arribava elCinc minuts que podien semblar poc temps per a la remuntada de les locals i que es van fer eterns per a les visitants. En definitiva, va ser temps suficient com per anotar un altre assaig i transformació a càrrec de la parella de jugadores que ja havien estat de les més inspirades al llarg de tota la confrontació: laen la suma de fins a tres assaigs (que s'afegien als anotats per les manresanes), i laamb la seva precisió en els xuts entre pals.Al minut 78 les noies del Catalunya Central es posaven a només dos punts (31-33), i ja amb el temps reglamentari gairebé esgotat, amb poques ungles supervivents entre el públic local, va arribar el moment de jugar-s'ho tot a una carta.que Maria Prat, amb nervis d'acer, va transformar per obtenir els tres punts definitius que situaven el 34-33 final en el marcador.Pel Catalunya CentralSilveira, Prat, Aramburu, Elié, Martínez, Roca, Bertran, Ventura, Arranz, Pujolassos, Molina, Cuenca, Sort, Ramos i Jordà. També van jugar: Cruz, Adillon, Esturi, Yuste, Guirado i Iyayota. Àrbitre: Antonio de la Cal Pérez.