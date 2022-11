El Rugby Manresa s'estrena a Primera Divisió amb victòria a casa del Mataró / Badalona (21-35)

Després de tres setmanes d'inactivitat, el masculí deles va estrenar a laamb una treballadíssima victòria al camp del(21-35), un triomf que no es va poder consolidar fins ben entrada la segona meitat.Va ser un partit molt igualat en què, al primer període, el Manresa va saber aprofitar l'encert deen els cops de càstig que cometien en defensa els locals. Era l'única manera que tenien els manresans d'anar sumant punts com formiguetes, de tres en tres, perquè la defensa local esdevenia un mur infrangible.Cop de càstig rere cop de càstig, el Manresa es va avançar 0-9 (min. 27). Al Mataró/Badalona també li costava arribar a la, cosa que finalment va aconseguir en el minut 30 (5-9). Al descans es mantenia l'avantatge mínim del Manresa (8-12).La segona part va arrencar amb una anotació local d'assaig més transformació (15-12), un nouanotat pel Manresa i un intercanvi deentre ambdós conjunts (18-18). El Mataró/Badalona treia profit del seu bon servei dei anotava també un enèrgica la sortida del sac de lateral (21-18, min. 66).Tanmateix, les anotacions locals s'acabarien en aquest punt 21. En els 10 últims minuts finals de partit només els manresans van anotar. Amb la notable participació d'un bon grapat dedel club (que van donar el seu do de pit com sempre) van aconseguir, entre tots plegats, trobar la necessària escletxa en la defensa mataronina que va tenir el premi de dos assaigs d', amb les seves corresponents transformacions (21-32 min. 75). Un darrer cop de càstig en el darrer minut situaria el 21-35 definitiu.Pel Manresa RCXavier Sánchez, Guillermo Sánchez, Debotte, Martín, Tricoire, Lavaur, Casas, Bessaï, Maeso, Randé, Jou, Fernández, Delbourg, Pujol, i Ducatilon. També van jugar: Pérez, Majó, i Cubo Àrbitre: Sergi Figueruelo Padró.