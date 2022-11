El Documental del Mes tornarà dijous amb «Karaoke Paradise» d'Einari Paakkanen

Einari Paakkanen a la direcció

El, coordinat pertornarà dijous, 1 de desembre, a les 7 de la tarda, a l'amb la projecció del documental Karaoke Paradise d'. Un documental sobre la passió contagiosa pels karaokes a la gèlida Finlàndia.Cares. Llocs. I cançons cantades amb tota l'ànima. Un divertit retrat de la. Cada personatge d'aquest entranyable documental té una història per compartir. Els karaokes són l'antídot contra la soledat i una medicina per gaudir en comunitat sense grans pretensions. Viatgem per unaamagada rere el tòpic de país gèlid i inhòspit. El cineasta Einari Paakkanen ens mostra petits fragments de vida memorables. Cantar permet expressar les emocions, però per fer-ho cal sentit de l'humor. Garatges, bars, el saló de casa... tothom és benvingut a participar a la festa dels karaokes finlandesos.El director Einari Paakkanen es va llicenciar en Arts per la Universitat de Ciències Aplicades de Turku (Acadèmia d'Arts), i va fer el màster en. Va ser un antic alumne de lal'any 2018. Ha dirigit tant pel·lícules de ficció com documentals. A més de ser director de cinema, Paakkanen és un dels millors gestors d'ubicacions de Finlàndia i poeta. La seva filmografia està formada per My Father From Sirius (80 min. Documental, 2016), Cross Country (55 min. Documental, 2018), Where is Thon? (6 min. Ficció animada, 2016).Les invitacions per veure Karaoke Paradise d'Einari Paakkanen es poden adquirir anticipadament a través del web del Kursaal