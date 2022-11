L'Ajuntament de Manresa es tenyirà de vermell per l'abolició de la pena de mort i per la lluita contra la Sida

Dijous es penjarà el llaç vermell contra la Sida a la façana de l'Ajuntament

La façana de l's'il·luminarà al vespre d'aquest dimecres, 30 de novembre, i dijous, 1 de desembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d'11 de la nit, amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania i donar suport a la campanyai per commemorar elA proposta de la, l'Ajuntament de Manresa dóna suport a la campanya Ciutats per la vida, Ciutats contra la Pena de Mort que té com a objectiu aconseguir l'abolició universal de laarreu del món. Els darrers anys, el treball de la Comunitat de Sant'Egidio ha propiciat la construcció d'un ampli front mundial, interreligiós i laic contra la pena capital. Formen part d'aquest moviment personalitats representatives de les diferents tradicions religioses, exponents de la cultura laica, nombrosos, centenars de parlamentaris i també milers de ciutadans i ciutadanes.A banda d'aquesta acció, la Comunitat de Sant'Egido ha organitzat per al dijous, 1 de desembre a les 5 de la tarda, a l'Auditori del Col·legi d'Advocats de Manresa la xerrada No hi ha justícia sense vida, a càrrec de, una activista contra la pena de mort des de fa anys. El seu germà,, fa 23 anys que està condemnat a mort i espera la seva execució a Texas.A banda de la il·luminació de color vermell a la façana de l'Ajuntament, dijous al matí el consistori penjarà una la casa consistorial. D'aquesta manera es dona compliment a l'acord del ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del 27 de gener de 2022 que es comprometia a fer cada any, l'1 de desembre, aquestes dues accions per commemorar elAquesta iniciativa és una petició d', l'associació que té un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa per tal de fomentar la detecció precoç delmitjançant proves ràpides de VIH i Sífilis a la ciutat.Amb la seu a Sabadell, Actua Vallès va néixer a partir de persones voluntàries per cobrir les necessitats generades per l'epidèmia del VIH i la Sida. A Manresa, atén a l'(Ctra. de Vic, 16), els dimarts en horari de 15.30 h a 18.30 h, de manera gratuïta, anònima, confidencial, i amb cita prèvia sol·licitada trucant al 619 77 86 56 o al 93 727 19 00. També es pot escriure un correu electrònic a prova@actuavalles.org . En cas de detectar resultats positius en la prova, es facilita la derivació a la Unitat de malalties infeccioses de la Fundació Althaia per tal de poder iniciar el tractament i fer el seguiment assistencial.