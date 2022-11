El Mas Trullàs de Calders guanya un premi al Concurs Nacional d'Hamburgueses

Elha guanyat un premi alque s'ha celebrat aquest cap de setmana adurant la primera edició del festival gastronòmic ladedicat a la divulgació i a la promoció del consum de carn de vedella de les tres races autòctones com la vaca de. L'elaborador del Moianès s'ha imposat en la categoria d'hamburguesam de carn de vedella bruna eco.La vessant més professional del festival era el primer Concurs Nacional d'Hamburgueses de Vedella, en el que hi varen participar tretze ramaderies i les seves hamburgueses van estarformat per cinc persones on hi havia tres mestresses de casa, el president de la Federació de la Bruna dels Pirineus i el reconegut i premiat xefdel restaurant Els Casals de Sagàs.A banda de Mas Trullàs, elsde les diferents categories van ser en categoria hamburguesa de carn vaca bruna eco, Casa Mestrepere de Pobellà (Pallars Jussà); categoria hamburguesa de carn de vedella bruna, Cal Font de Sagàs (Berguedà); categoria hamburguesa de carn d'anoll bruna, Cal Font de Sagàs (Berguedà); categoria hamburguesa de carn de vedella albera, Mas l'Arbreda de Sant Martí de Llémena (Gironès), i categoria hamburguesa de carn d'anoll albera eco, Baussitges de l'Espolla (Alt Empordà).Al capvespre unes 200 persones varen poder tastar i berenar amb les hamburgueses de carn de vedella autòctona presentades per les ramaderies concursants i el seu maridatge amb vins de la