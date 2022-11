El Mercat de Cabrianes exhaureix l'oli de la collita d'enguany que va posar a la venda

va celebrar diumenge al matí la tercera edició deli el tradicionalque organitzen l'i l', amb el suport de l'El dia va engegar amb, però, tot i això, l'afluència de públic va ser elevada en tot moment. Al migdia, la trentena de parades que ocupaven la plaça de la Vinya i l'espai de davant d'no donaven l'abast a atendre als visitants i a la clientela provinent principalment del nord de la comarca del Bages, des defins aEl mercat va comptar amb la participació dedel Bages, de l'Empordà, del Baix Ebre i de la Noguera, com és el cas de la marca Terra la Vita amb seu a Cabrianes i oliveres a Artesa de Segre. La venda d'de la collita d'enguany es va exhaurir.També va ser un profitós matí comercial per alsde la comarca, com el Forn de Cabrianes, els Ous de l'Oriol, la Formatgeria Gavarresa, etc.L'organització aposta per mantenir en el futur la fórmula d'enguany, que fa coincidir el Mercat de l'Oli i el Mercat de Nadal en un mateix dia.