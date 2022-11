Problemes a l'hora d'orinar? La pròstata us parla

Símptomes d'alerta de la hiperplàsia benigna de pròstata

Símptomes de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP)

- Dificultat en la micció

- Més freqüència diürna o nocturna de les miccions

- Flux urinari més dèbil

- Incontinència urinària

- Infeccions d'orina i sang recurrents

Com es detecta?

Tothom pot operar-se amb làser?

Té relació la hiperplàsia benigna de pròstata amb el càncer prostàtic?

La gran majoria d'homes que arriben a les consultes d'urologia de la Clínica Sant Josep expliquen el següent: tenen una, tant de dia com de nit, tenen lao noten que el. Amb l'envelliment, és normal que apareguin problemes associats a la pròstata però, tots aquests símptomes confirmarien un augment de la pròstata i, en alguns casos, haurien derivat en l'anomenada hiperplàsia benigna de pròstata (HBP). Aquesta patologia provoca un creixement benigne, no cancerós, de la glàndula prostàtica, que acaba aixafant la bufeta i la uretra i, per tant, dificulta el poder orinar correctament."El creixement de la pròstata és un fet natural que han de passar tot els homes a partir dels quaranta anys. Si aquest engrandiment dona uns símptomes lleus, es pot tractar amb teràpies naturals o amb fàrmacs, però quan es converteix en malaltia moderada o greu, s'ha de buscar una solució quirúrgica", comenta el Dr. Héctor López, uròleg de la Clínica Sant Josep.Precisament, la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) és la malaltia que, malgrat no comportar risc de mort, més afecta la qualitat de vida de l'home, en més o menys mesura depenent de la gravetat dels símptomes.L'engrandiment de la pròstata va provocant tots aquests símptomes. Tanmateix, no tots els pacients desenvolupen hiperplàsia benigna de pròstata. “Per valorar que un pacient té hiperplàsia benigna de pròstata, s'han de presentar les condicions següents: un augment de volum de la pròstata i una obstrucció del tracte urinari inferior demostrable”, explica el Dr. Castañeda, uròleg de la Clínica Sant Josep.La hiperplàsia benigna de pròstata es detecta amb una revisió urològica bàsica, que consisteix en una consulta presencial, una ecografia, analítiques generals de sang i orina i una fluxometria, que és l'estudi de la velocitat amb la qual surt l'orina.Segons el Dr. Castañeda, "en funció dels resultats inicials, l'estudi es complementa amb altres proves com una ressonància magnètica o una cistoscòpia. Així podem ser més curosos amb el diagnòstic i més precisos amb el tractament que necessita el pacient".A banda de la cirurgia tradicional, els uròlegs de la Clínica Sant Josep apliquen alternatives més modernes per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata, depenent de la grandària de la pròstata i l'edat del pacient. Una de les tècniques, mínimament invasiva, és la vaporització amb làser verd . El pacient està hospitalitzat menys de 24 hores i al cap d'un parell o tres de dies pot tornar a l'activitat habitual, evitant realitzar esforços.En la mateixa línia de tractament, hi ha el, que és més potent i permet treballar amb. En aquest cas, el pacient ha d'estar ingressat entre 24 i 48 hores. En ambdós casos, aquests tractaments són molt eficaços i els resultats a llarg termini són positius, però no es preserva l'ejaculació.Per pacients d'entre, s'utilitza un tractament anomenat, en què l'energia utilitzada és el vapor d'aigua i desintegra progressivament les cèl·lules que provoquen l'obstrucció prostàtica. Aquest tractament, que és ambulatori i no comporta ingrés hospitalari, és mínimament invasiu perquè només es fa una petita sedació al pacient per poder fer ús d'una càmera que s'introdueix per la uretra.A diferència dels tractaments amb làser, el Sistema Rezum ofereix una major probabilitat de preservació de l'ejaculació, però en canvi, el pacient haurà de portar una sonda vesical durant aproximadament 5-7 dies. “Cal tenir en compte que aquest sistema no és una alternativa a les cirurgies amb làser, sinó que es considera com un pas intermedi entre el tractament farmacològic i la cirurgia”, detalla el Dr. Castañeda.El càncer de pròstata i la hiperplàsia benigna de pròstata tenen els mateixos símptomes, però tenir hiperplàsia benigna de pròstata no vol dir que s'hagi de patir càncer. I és que la prevalença de tenir hiperplàsia benigna de pròstata oscil·la entre el 8% de la població de 40 anys fins arribar al 90% de la població que té entre 80 i 90 anys. Tot i l'augment de casos diagnosticats després de la pandèmia de Covid-19, el càncer prostàtic continua amb uns barems inferiors.Per detectar que l'engrandiment de la pròstata no comporta més problemes és necessari que els homes siguin conscients que han de cuidar i vetllar per la seva salut perquè, tant els tractaments com les cirurgies, són solucions específiques per les diverses patologies que poden alterar la seva vida. Si detecteu qualsevol problema a l'hora d'orinar o voleu fer una revisió urològica, no dubteu en contactar amb l'equip d'urologia de la Clínica Sant Josep al telèfon 93 874 42 98 o bé demanant hora per l'aplicació de l'Espai Pacient bé a través de la pàgina web de l'Espai Pacient de la Clínica Sant Josep