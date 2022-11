Un programari pioner a Catalunya reduirà el temps de resposta a les llicències de Manresa

"Recuperar" el tracte personal

"A tres de cada quatre novesque ens arriben actualment a l'els falta documents per iniciar l'estudi de l'expedient de seguida, i això ens obliga a comunicarque alenteixen enormement els seus", ha explicat la cap de Llicències de l'Ajuntament,, durant la presentació d'una nova eina digital que permetrà reduir aquests terminis. "Si a això hi afegim que en els darrers dos anys ens han arribatde llicències, la feina administrativa es complica molt i la resposta s'allarga més del que caldria", ha afegit l'alcade,Aloy i Manau, acompanyats del regidor d'Urbanisme,, han presentat aquest dilluns en roda de premsa les noves mesures que ha engegat l'Ajuntament de Manresa per a reduir els temps de concessió de llicències, que actualment se situa, "un tempsentre els ajuntaments del país, però que volem reduir encara més", ha apuntat l'alcalde. "És unaque no existeix als ajuntaments del país", ha apuntat, "només el de Barcelona té un aplicatiu similar".La principal mesura per reduir aquests terminis de resolució serà un noudisponible des delque "conduirà l'administrat, sigui tècnic o particular, des de lafins als últims detalls de la sol·licitud a través dei que determinaran quins són elsper resoldre satisfactòriament l'expedient", ha explicat López. "D'aquesta manera, si ja d'inici ens arriben els documents que són necessaris, ens saltem el pas de demanar elsi la posterior resposta del sol·licitant", ha raonat.El nou programari, que ja funciona en mode beta fins a principis de 2023, quan es preveu que estigui totalment operatiu, té laa partir de la separació fincal, i contempla tots els detalls del, i dels, de manera que també condiciona les preguntes i la resposta de documentació a partir de les possiblesque existeixin.Aquesta eina digital permet "recuperar" elentre l'administració i l'administrat "que es va perdre" amb la, que obliga que tot el tràmit de sol·licitud de llicències s'hagi de fer de. "Abans de 2015, amb el tracte personal, quan el sol·licitant arribava al mostrador i faltava algun document, no obríem encara l'expedient a l'espera que ens ho portés tot complet", ha explicat López. "En canvi, després, amb la sol·licitud digital, i l'administrat, a la vegada, també ha de recuperar el tràmit i fer-nos arribar el document o documents que falten", ha raonat. "".Així, si amb el nou programari les sol·licituds són vàlides des de l'inici perquè arriben amb tota la documentació necessària per començar a tramitar l'expedient, els"s'han de reduir considerablement". "Actualment tres de cada quatre sol·licituds s'encallen en el primer pas, en la", explica Manau, "de manera que si això es pot evitar, els serveis tècnics podran començar a resoldre l'expedient sense més demora".La nova eina s'ha presentat a lai als diversos"i la resposta ha estat molt bona", ha apuntat López. "De fet, havien estat ells els que ens havien demanat des del principi de mandat reduir els terminis", aclareix, tot assenyalant que la nova eina "també servirà com a, no només per quan es vulgui completar l'expedient".Al costat de la nova eina, el govern municipal ha pres tres decisions més per possibilitar aquesta acceleració de processos. S'han fetper fer-lo més fuincional partint de la base que l'atorgament de llicències és interdepartamental. També s'han fetde l'Ajuntament en punts que no era prou clara i que podia donar peu a interpretacions. I finalment, també s'ha dotat de "" el departament de Llicències, nombrant una Manau com a nou cap, i reforçant-lo amb un nou arquitecte i un nou tècnic que s'incorporarà properament.Des del govern s'ha aclarit que elscontinuaran atenent la ciutadania presencialment, com fins ara, quan aquesta ho demani.